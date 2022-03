Nuria Roca volvió a asumir ayer la conducción de 'El Hormiguero' tras el positivo en covid de Pablo Motos. “Evidentemente no soy Pablo Motos, soy la suplente. Pablo tiene covid y aquí está su doble de acción. No os preocupéis, hablaremos con él, y todo sigue igual, esto es El Hormiguero”, comentó la valenciana al inicio del programa.

El presentador causó baja tras contraer por segunda vez el virus y, como ya ocurriera el año pasado, conectó con el espacio vía videollamada: “Siento muchísimo no poder estar ahí. A cambio hemos tenido un baile de Nuria que es histórico”, expresó el conductor, bromeando sobre el baile inicial de la presentadora suplente, que se atascó con los pasos.

Roca preguntó a Motos por cómo se encontraba: “Estoy más inquieto que un cura en un concierto de Miley Cyrus. No tengo ningún síntoma pero un control rutinario me dio positivo”. "Lo siento muchísimo, espero estar pronto ahí", se disculpó, para después dejar claro que ya no es necesario que pase una cuarentena: "En el momento en el que des negativo ya puedes salir y no paro de meterme palitos, me voy a hacer un agujero nuevo en otro sitio".

Por otro lado, Barrancas le tiró una pulla por su vestimenta para la videollamada: "No tienes síntomas, pero el sentido del gusto regulín". “Os cuento la verdad, como siempre me suelen asesorar, he cogido la primera camisa del armario y esta ya no me viene”, explicó él. “Pareces un youtuber, con 15 años, has rejuvenecido. No te subas mucho por las paredes y no te preocupes que la criatura está en buenas manos”, añadió Roca.