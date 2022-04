En una primera cita puede ser más eficiente ser precavido que lanzarse a confesar demasiadas intimidades. Este exceso de confianza fue lo que acabó arruinando una velada reciente de 'First Dates', en la que uno de los comensales se atrevió a dar todo tipo de detalles sobre sus gustos en la cama, lo que acabó asustando a la soltera que había conocido en el programa de Cuatro.

César iba a por todas en el espacio de citas. Marta también tenía ganas de encontrar a alguien con el que congeniar. Lo que probablemente esperaban ambos es encajar más con la persona que iban a conocer en el programa, o al menos tener ciertos gustos en común.

En mitad de la cena los dos empezaron a confesar varios detalles de sus gustos sexuales. Marta detalló que le gisytaba que le provocasen en público y también se interesó por conocer lo que más le apasionaba a César. El comensal impactó a su cita por su confesión: "Me excitan los disfraces, soy un poquito degenerado. Creo que si me pones eso delante y me pongo malo".

Al escuchar sus palabras, la chica no pudo evitar reaccionar rápidamente sin ocultar su sorpresa: "La puerta dónde está, necesito salir corriendo", soltó a modo de broma.