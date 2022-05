Chanel Terrero ha visitado este lunes el plató de 'El hormiguero' antes de marcharse a Eurovisión 2022. La cantante ha respondido a las preguntas de Pablo Motos, hablando, por ejemplo, de la sensación "agridulce" que tuvo tras ganar el 'Benidorm Fest': "Cuando estaba en el escenario percibí una energía muy rara y al llegar al hotel me dijeron que no mirara redes sociales, que hay mucho fan pasional, pero lo hice y vi lo que estaba pasando".

"Soy una mujer muy positiva, no me gustaría decir que me lo amargaron porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce, un aprendizaje", afirmó la artista al ser preguntada por Pablo Motos sobre el hate que recibió tras ganar el 'Benidorm Fest' el pasado mes de enero, que le llevó a quitarse las redes sociales: "Fue por mi salud mental".

Respecto a este asunto, en su visita a 'El hormiguero', Chanel también recordó algunos de los ataques y amenazas que recibió los días posteriores a su victoria en la preselección organizada por TVE en la ciudad alicantina: "Uno de los más graves fue que me dijeron que iban a ir a Turín con una metralleta a por mí".

"Es un tema muy delicado, estás juzgado siempre, pero cuando ya no te atacan tu trabajo, sino que sufres amenazas o ataques racistas, todo cambia", aseguró la artista, añadiendo que tardó unos días en asumir su triunfo por temor: "“Pasaron unos días hasta que decidí salir, iba con amigos y tenía miedo por si me tiraban un hielo o algo, pero al final nada, todo muy bonito”.

En otro orden de cosas, Chanel también se mostró muy tajante cuando habló de la polémica que se ha generado por la letra de 'Slo mo', que incluso llegó al Congreso de los Diputados: "La música es arte y es subjetivo, no hay arte malo o bueno, no se puede sentenciar, abramos la mente y disfrutemos”.

“Para mí es una letra divertida que te hace sentir segura de ti misma. Es una canción para disfrutar, venimos de una época muy oscura y dura, ¿qué hay de malo en poner un on y disfrutar?", explicó la artista en el programa de Antena 3.