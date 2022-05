Telecinco estrena esta noche, a las 22:00 horas, 'Supervivientes 2022: Tierra de nadie'. Carlos Sobera se pone al frente de la tercera gala semanal del reality para continuar narrando con todo lujo de detalles la aventura de los protagonistas en los Cayos Cochinos. También en conexión permanente con Lara Álvarez desde Honduras, el espacio centrará su atención en la última hora de la supervivencia y en la disputa de la semifinal del juego de líder a través de una espectacular prueba. Los concursantes de ambos equipos -Playa Royale y Playa Fatal- se medirán en este reto y los dos mejores de cada grupo se enfrentarán en el juego final de este jueves.

Rossy de Palma visita a Jesús Calleja en Cuatro

‘Planeta Calleja’ vuelve esta noche a Cuatro (22:45 horas). Una visita al interior de un tubo de lava, un trekking por las montañas para descubrir una familia de gorilas en libertad y un ‘viaje al pasado’ para conocer la historia reciente del país, son algunas de las experiencias vividas en Ruanda por Rossy de Palma junto a Jesús Calleja en la nueva entrega del reality.

Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) un nuevo capítulo de ‘Alba’, la adaptación española de la exitosa ‘Fatmagül’. En esta ocasión, Alba y Bego no pueden creer que Hugo haya mentido. Llega el turno de Jacobo y Rubén, quienes declaran que Alba actuó de manera proactiva. Marta proporciona una prueba con la que no contaban los Entrerríos y buscan incapacitar a Rubén para invalidar sus actos. Pero la abogada no es la única con un as bajo la manga, ya que Eloy saca a relucir un dato de Alba que Marte desconoce. Además, Alba y Bruno se ven en secreto, ahora que la chica sabe que es inocente, se apoyan. El juicio prosigue y la cosa está reñida, pero la opinión pública está con Alba. Marta no cree que sea la primera violación en grupo que cometen y hablaran con Giner para buscar otra víctima que pueda declarar. La familia de Alba es interrogada por Eloy, pero eso no parece ayudarla mucho.

Después, a las 0:05 horas, llega ‘Yo soy', una nueva serie documental que realizará un acercamiento a la cara más inexplorada de aquellos personajes públicos cuyas intervenciones en la pequeña pantalla mejor les ha retratado. Jesús Gil, José María Ruiz Mateos, Mario Conde o Dionisio Rodríguez, alias ‘El Dioni’, serán algunos de los protagonistas de los reportajes de ‘Yo Soy’. Cada entrega de este espacio, dedicada cada una de manera independiente a una de estas personalidades, analizará la increíble historia de sus vidas y a la vez será un repaso por la España de la época. En la noche de estreno de este próximo miércoles, Jesús Gil, exconstructor, exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, será el primer protagonista de ‘Yo Soy’.

Ana Pastor charla con Yolanda Díaz en laSexta

En laSexta, por su parte, Ana Pastor entrevista esta noche (22:30 horas) en ‘El objetivo’ a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un momento en el que el espionaje con el software ‘Pegasus’ sacude la legislatura. La ministra de Trabajo responderá sobre la subida de los precios, el empleo o la crisis energética. ¿Cómo resistirá el Gobierno al ecuador de la legislatura? Además, la dirigente de izquierdas se prepara para liderar un nuevo espacio electoral con el que concurrir a los próximos comicios generales. ¿Será candidata a la presidencia del Gobierno?

La 1 de TVE programa esta noche (22:40 horas) un nuevo pase de ‘El coleccionista de amantes’. El Dr. Axel Cross (Morgan Freeman) es detective, psicólogo forense y escritor de éxito de novelas criminales. Cuando su sobrina Naomí desaparece, inicia su propia investigación. Siete chicas han desaparecido y se han encontrado dos cadáveres. Al lado del último de ellos ha aparecido una nota firmada 'Casanova'. Cross recibe la ayuda de Kate McTiernan (Ashley Judd), una joven doctora que ha conseguido escapar del secuestrador y puede ser la única persona capaz de identificar a 'Casanova'. A pesar de la reticencia inicial del detective, juntos emprenden una carrera contrarreloj para encontrar a la sobrina de Cross y descubrir la estremecedora verdad que se oculta tras su desaparición.