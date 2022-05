Parece que la trayectoria de Diego Arrabal en Mediaset llega a su fin, una vez más. El paparazzi ha sido despedido por Mediaset de manera fulminante, tal y como adelanta La Razón. Por lo tanto, llega a su fin su colaboración en 'Viva la vida', único espacio en el que actualmente participaba, como ha verificado YOTELE.

El diario generalista asegura que ha sido él quien ha confirmado la información de manera directa, aunque no ha querido entrar en detalles concretos de lo que ha sucedido: "No puedo negar esa realidad. A veces se cierran puertas y se abren otras", ha asegurado.

No es la primera vez que vez que Diego Arrabal ha dejado por sorpresa de aparecer en el magacín del fin de semana que presenta Emma García. Hace años tuvo un conato de abandono, para regresar pocas semanas después como si no hubiera pasado nada. No obstante, en esta ocasión la decisión no ha sido suya y habría partido de la dirección de la cadena.

La información se produce, según la Razón, tras supuestos desacuerdos en su forma de utilizar su canal de Youtube, en el que ha criticado con vehemencia a 'Sálvame' y a La fábrica de la tele, además de vender humo de manera habitual con supuestas informaciones y exclusivas.

Arrabal, que presume de ir siempre a contracorriente y de opinar libremente en los programas en los que participa, se ha mostrado siempre claramente a favor tanto de Antonio David Flores como de su entorno y prácticamente impasible con el testimonio de violencia de género de Rocío Carrasco.

En los últimos días, ha formado parte del grupo de tertulianos de Telecinco que ha defendido a Marta Riesco y se ha creído a pies juntillas su supuesta conversación telefónica con la hija de Rocío Jurado, a pesar de que la reportera de 'El programa de Ana Rosa' prometió pruebas y todavía no ha apostado ni una sola.

Además, ha sido desmentida de manera tajante tanto por la propia Rocío Carrasco como por Luis Pliego, el otro protagonista de esta rocambolesca historia. Y por si no fuera suficiente, también se ha desacreditado por completo su testimonio con el vídeo de las cámaras de seguridad donde se supone que ocurrieron los hechos.