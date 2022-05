En la edición de 'OT' en la que participó, la de 2018, Miki Núñez (Terrassa, 199 6)se mostró como el más discreto y sensato, y, sin tener la mejor voz, enamoró por su personalidad. De pronto saltó al primer plano al ser elegido como representante de RTVE en Eurovisión, y él se dejó arrastrar por a una experiencia que solo le podía aportar conocimientos. Y pasito a pasito, y de sorpresa a sorpresa, se ha ido forjando su carrera, que, sin dejar nunca de lado la música --suyos son los celebrados 'Me vale' y 'Escriurem'-- ahora discurre por la televisión, por TV-3, como presentador de 'Eufòria', donde forma pareja con Marta Torné. Cadena en la que dejará su legado con la canción de este verano. Y es que , como vaya donde vaya, se hace querer.

🎤 Buff! Com comença el programa!!! Primícia de la gala 6 d’"Eufòria"! El guanyador d’"Eufòria" acompanyarà el Miki Núñez en la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio! Quin luxe! 🔥#EufòriaTV3 pic.twitter.com/WUyP9soZoY — TV3.cat (@tv3cat) 29 de abril de 2022

Menudo máster en televisión que está haciendo con 'Eufòria'. Sobre todo en la gala que tuvo que sustituir a Marta Torné y tuvo que hacer del Roberto Leal de 'OT'.

A Roberto no le llego a la suela de los zapatos, pero sí, es un gran referente. Esa gala estuve casi más nervioso que en la primera en directo. Porque Marta (Torné) me lo pone muy fácil. Nos apoyamos el uno al otro. A mí me gusta mucho presentar. Y ahora que he hecho un directo, coincido con ella que es mejor que grabado, porque me gusta esa espontaneidad. Y hacerlo todo rapidito. Se hace más ameno.

¿Los chistes son cosa suya o viene en el guion?

Tenemos una buena guionista, Irene Garcia, que es una pasada, pero muchas de las bromas son mías. O ella me dice: "Tenemos que hablar de esto, ¿cómo harías tú la broma?" y la metemos en el guion.

Usted se ocupa de apoyar a los concursantes en el 'back stage'. Nadie mejor sabe lo que sienten.

Empatizo al máximo, ya que les veo sufrir, disfrutar... Es que me veo a mí mismo, pese a que han pasado ya... ¿tres? No ¡cuatro años! ¡Madre mía! Y ellos están más sueltos.. Porque soy una persona abierta, cercana... Lo que no quiere decir que Marta no lo sea, eh? Pero les veo las caras de sufrimiento y les doy ánimos.

Incluso les defiende ante el jurado.

A ver, a veces es cierto que me paso de listo, pero es que empatizo tanto con ellos... Y los veo con esas caritas, que tengo que animarlos como sea, y les digo: «Da igual lo que diga el jurado». Pero hay que hacer caso al jurado, que para eso está.

¿El que en este 'talent' haya menos 'reality' que en 'OT' sirve para que se expongan menos o se crean menos vínculos con los fans?

Es diferente. Nosotros teníamos el 24 horas y nos podían conocer más intensamente. Aquí lo que ven es en las galas y lo que podamos mostrar de los ensayos por las redes sociales. Es como más 'light' el que te pueda gustar cómo es uno, aunque cante fatal. Como igual le pasaba a mucha gente conmigo. Pero las reacciones de la gente que les siguen es similar a 'OT'.

Con el programa estaba grabado no veíamos el drama. Y lo hay.

Horroroso. Hay un drama absoluto cuando se tienen que ir. Es muy doloroso. Como lo fue conmigo. Es que están toda la semana viviendo para esto. Han dejado su trabajo para dedicarse al 100% a 'Eufòria'.... Para ellos supone un bajón.

Y se les ve muy preparados.

Es muy fuerte. Tienen todos unas voces espectaculares y unas tablas… Y se ve cómo van avanzando cada semana. Aunque también tenemos un profes y unos 'coaches' muy buenos. Pero cuando dicen: "Yo nunca había cantando delante de gente", piensas: ¡Dios mío del amor hermoso, cómo va a ser esto ! Y cuando cantan, te dices: pues suerte que salí hace cuatro años, porque ¡me habrían quitado el trabajo!

Su edición de 'OT' ya fue rompedora, pero ¿cómo valora que haya tanta diversidad en este 'talent'?

Al fin y al cabo, 'Eufòria' engancha porque es una representación de la sociedad actual catalana. Es gente que ha venido de fuera y que han aprendido a hablar y cantar en catalán y a convivir. Y también gente de diversas identidades sexuales que sin ningún tipo de miedo o vergüenza lo expresan. Es fantástico que en una televisión pública como TV-3 haya toda esta representación en un 'prime time' del viernes.

A diferencia de otros jurados --aunque usted no los sufrió mucho--, estos son muy respetuosos.

Siempre. Y hablan desde la empatía. Pero cuando a mí me decían: "¿Sabes que has desafinado?", yo pensaba, pues no, porque si no, no lo hubiera hecho. Son muy directos. Son la medida justa entre esos padres que son superestrictos, pero a la vez te dejan salir de fiesta los viernes.

Dicen lo que piensan, pero no buscan hacerlos llorar o enfadarse.

Es que este es un programa muy blanquito que lo pueden ver padres, hijos y abuelos todos juntos. Que se hable de todo sin tapujos, pero que no se falte el respeto a nadie.

Marta Torné me decía maravillas de usted. Componen una buena pareja.

Yo al principio tenía un poco de miedo, porque, claro, era Marta Torné, que ha hecho 'El internado', 'Persona infiltrada', 'Zapeando'… Cinco mil cosas. Y pensé: cuando vea a su lado a un niñato que es la primera vez que se pone delante de una pantalla a presentar un programa dirá: pero ¿esto qué es? Y no: es, superamable conmigo, supersimpática, me da consejos todo el rato…Tenemos una relación de amigos y hablamos por Whatsapp de nuestras cosas. Una buenísima relación profesional y personal.

Pero ya había hecho pìnitos frente a un 'talent' frente al 'podcast', 'Cover'.

Sí, a lo mejor es lo que ha hecho que TV-3 se decidiera por mí otra vez. Igual no lo hice tan mal y pensaron: vamos a probar a este chaval en la gran pantalla, a ver qué tal. Y poco a poco lo voy consiguiendo.

Hay mucha gente que canta bien, visto está, pero usted lo sabe bien, en un artista también es importante la personalidad. ¿Se lo dice a los chicos?

Se lo recuerdo muchísimas veces. Que se busquen al artista 360, no solo al que se sepa lucir sobre el escenario. Que cuando baje de él sea simpático con los técnicos de sonido, que sea accesible, que sea amable...Aunque tenga sus momentos, evidentemente. Yo creo que un artista se forja más fuera del escenario que sobre él. No todo es cantar bien.

Cómo se emocionó cuando público y jurado de 'Eufòria' entonaron espontáneamente su 'Escriurem'.

Cuando eres cantante y has estado en un programa de televisión, sueñas que sea al revés, que los concursantes quieran cantar tus canciones. Es una locura. Maravilloso. Muy guay.

Los comentarios del vídeo en YouTube valoran la canción sin importarles que esté en catalán.

Es el sueño de todos los que defendemos la cultura catalana, y que se puede cantar en cualquier idioma estés donde estés.

Y ahora, encima, la canción del verano de TV-3 será suya.

Otra de esas cosas que quieres hacer desde que eres pequeñito y piensas que algún día te tocará. Y me ha tocado de la mejor manera: estando en 'Eufòria' y que quien gane cante conmigo. Es superguay, superreconfortante. Parece mentira que uno de los premios sea cantar conmigo.

¿Se imagina con quién podría hacer pareja? Con Triquell sería muy divertido.

Sería divertido, sí. En casa, en 'petit comité' me dicen. "Venga, mójate". Pero es que he visto a los 16 desde el inicio y tienen tanta ilusión porque la gente les escuche, que me emocionaría cualquiera de ellos.

Eurovisión, El Benidorm Fest y Chanel

Miki Nùñez llegó a Eurovisión tras ser seleccionado entre los concursantes de 'OT 2018'. Aún no existía el Benidorm Fest : "Nunca me había planteado ir a Eurovisión, porque me resultaba como demasiado grande. Una locura. Algo fuera de mi alcance. Pero ahora, con lo de Benidorm Fest, no descarto volver a presentarme, porque sirve par darte a conocer", confiesa.

De la experiencia agridulce vivida por Chanel tiene una opinión muy clara: "El 'hate' está cada vez más a la orden del día y parece que los artistas somos los culpables de todo. Cuando nosotros vamos y cantamos. Solo hacemos nuestro trabajo. No sé por qué se nos culpa de todo lo que no está a nuestro alcance. Se lió mucho por el sistema de votación, pero es lo que hay. Ella solo iba allí a ganar. Y se lo merece muchísimo".

Cada vez se ve a más cantantes en la tele no solo cantando. La televisiva es una faceta que se está explotando.

Sobre todo los que salimos de los 'talent shows' , que ya hemos estado en la televisión, esa parte de personaje público, entre comillas, a la gente le gusta vernos en otras facetas. A mí no me desagrada y me siento supercómodo. Ahora haré una sección en 'Got Talent', de Telecinco, y me parece fantástico. Todo lo que sea con el mundo del artista, me gusta mucho.

¿Y no probará con la interpretación? Aitana ya ha dado el paso.

Me parece más difícil. Pero si paso un 'casting' de actor, encantado de la vida.

Sin descuidar la música.

Eso nunca. Estamos preparando la canción de verano de TV-3, que solo falta poner mi voz y la de quien gane, y antes del verano igual habrá otro 'single' mío nuevo.

Por cierto, se ha anunciado que 'OT' dejará de emitirse. ¿Lamenta su desaparición?

Hombre, obviamente. 'OT' ha sido el trampolín, el inicio de absolutamente y me da pena que haya gente que no pueda vivir lo mismo que he vivido yo. Pero todo tiene su fin. A lo mejor se descansa un poco y dentro de unos años vuelven. Todo tiene que respirar. Igual está bien que hayan parado.