La actitud de Anuar Beno en 'Supervivientes' sigue dando mucho que hablar en redes sociales y en las tertulias de Telecinco. Este miércoles en 'El programa de Ana Rosa', varios colaboradores han opinado sobre el papel que está desempeñando en la isla el hermano de Asraf. Joaquín Prat ha ido un paso más allá y ha afirmado que el joven tiene "un trasfondo machista" debido a su comportamiento con varios compañeros.

"Anuar es insoportable", ha comenzado diciendo el presentador, recordando que la audiencia no quiso que fuera el elegido para ir a la mejor zona de la isla: "Debería tomar nota de que el público decidió que fuese Kiko Matamoros quien disfrutase de playa Paraíso con Yulen y no él". "No sirve para nada, solo para faltarle el respeto a la gente mayor", apuntaba en referencia a sus ataques hacia Juan Muñoz y Ana Luque.

Beatriz Cortázar ha recordado que Anuar presume de ser el mejor superviviente, tal y como pudo verse ayer en el espacio 'Supervivientes: última hora'. "Eso le hace discutir con todas las chicas", ha apuntado la periodista antes de que Cristina Tárrega compartiera su propio punto de vista: "Tiene un trasfondo peor".

"Es de esos chicos que...", continuaba diciendo sin poder finalizar la frase, ya que en ese instante Prat no pudo contenerse: "Yo creo que tiene un trasfondo machista, te lo voy a decir ya, tal cual". "Es tan trasnochado, tan antiguo, tan patético...", añadía por su parte Tárrega. Marisa Martín Blázquez se mostró en esa misma línea y afirmó que, a diferencia de las chicas, él no pesca "absolutamente nada".