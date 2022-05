Miguel Ángel Revilla visitó este miércoles el plató de 'El hormiguero' y no se cortó al hablar sobre los principales temas de actualidad. Aprovechando la visita del presidente de Cantabria, Pablo Motos quiso conocer su opinión sobre la vuelta del rey emérito a España tras dos años viviendo en Abu Dabi, donde regresó el pasado lunes tras una larga conversación con su hijo, el rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

"¿Te ha llamado el rey emérito para que pasases el fin de semana con él en Sanxenxo?", dejó caer Motos en tono jocoso ante su invitado, que afirmó no haber recibido ninguna llamada suya: "No me ha llamado. Sí le hubiese cogido el teléfono, pero le hubiera dicho cosas que no le hubieran gustado nada".

Aunque afirmó que gente de su entorno le ha pedido "que no se meta" con el emérito, el político compartió cuál es su postura en todo este asunto. "Es la gran decepción de mi vida. He tenido relación con él, ha habido confidencias y he hecho cosas por el rey", explicó en el espacio de Antena 3 antes de recordar que fue portada de un libro suyo "muy vendido".