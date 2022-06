Sonsoles Ónega se vio obligada a poner orden en 'Ya son las ocho' por el gran enfrentamiento que tuvieron sus colaboradoras más polémicas. Alexia Rivas y Cristina Porta se enzarzaron en una tensa disputa por 'Supervivientes' llena de ataques a su vida sentimental y profesional.

Una primera afirmación de la periodista deportiva no sentó bien a Rivas: "Aquí se sigue alargando un chicle siempre a costa de Anabel". La reacción de la colaboradora fue rápida y clara: "Yo estoy trabajando en este programa y en cuatro más. Tú estás trabajando solo en uno", le soltó.

Los ataques personales no se hicieron esperar de parte de Porta: "¿Tienes que atacar para defenderte? ¡Qué manera de atacar! Primero de periodismo te lo dejaste. Yo no hablo de mis ex". "No, de tus ex hablas en una revista", le respondió Alexia ante la insistencia de Cristina: "No, hablé cuando era mi novio".

La exreportera de Mediaset lanzó un alegato a su favor: "A mí, Cristina Porta, no se me caen los anillos por hablar de mi vida privada en el programa. No considero que yo dé de comer, ni que me den de comer, porque estamos todos en el círculo". Ante la creciente intensidad de la conversación, Sonsoles Ónega se tuvo que plantar y apaciguar las aguas.