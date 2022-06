Terelu Campos ha tenido ya varios encontronazos con Marina Esnal, una de las colaboradores más recientes que se ha incorporado a 'Viva la vida'. Durante la emisión del programa en la tarde del sábado 11 de junio, ambas volvieron a tener un rifirrafe por María Teresa Campos.

La veterana periodista ha concedido recientemente una entrevista a Kiko Hernández, algo que no ha sido del agrado de su hija porque cree que su madre debería quedarse en un segundo más plano, algo más tranquila. "A Teresa hay que dejarla ya en paz", remarcó la hija mayor de la Campos.

Entonces, Marina Esnal quiso mostrar su disconformidad con lo dicho por su compañera: "Pero si ha sido ella la que ha dado la entrevista sin haber sido forzada". Este comentario no agradó a Terelu, que le respondió de forma cortante: "Chica, si no lo entiendes es tu problema. No voy a explicar determinadas cosas que pertenecen a la intimidad de mi casa. Si siguieras este programa sabrías que he dicho, sin decir, que a mi madre hay que dejarla en paz".

Antes de que nadie la interrumpiera, la presentadora de 'Sálvame' prosiguió con su argumentación: "Yo entiendo el interés mediático que tiene mi madre. Trabajo aquí y lo entiendo perfectamente", añadió mientras recordaba que "siempre se ha tratado con cariño a María Teresa". Fue entonces cuando Esnal la interrumpió porque no le convencían nada sus argumentos: "¡No siempre! Si hablamos con propiedad, no siempre se ha respetado a María Teresa Campos como se la tendría que haber respetado. Y decir lo contrario es falsear la realidad".

La colaboradora también remarcó que las críticas a la matriarca del clan Campos se han producido por ella "también ha cometido algunos errores". Estos comentarios no sentaron nada bien a Terelu, que llegó a insultar a su compañera por lo bajo: "Hoy estás de muy mala leche. Esta chica es tonta". Pero el micro captó sus palabras y Marina se defendió: "Relájate y no me faltes al respeto", le espetó justo antes de que Emma García tratase de mediar entre las dos.