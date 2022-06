Edu García se dio a conocer por su participación en 'Aquí no hay quien viva', la exitosa serie que emitió Antena 3 entre 2003 y 2006. Más adelante también trabajó en 'La que se avecina', pero finalmente decidió abandonar el mundo de la interpretación para centrarse en su carrera musical. En una entrevista para el podcast 'Club 113' de Werlyb, Goorgo y Nil Ojeda, ha hablado sobre su paso por la pequeña pantalla.

El joven, también conocido como Dudu, quiso dejar claro que recuerda "con mucho cariño" su etapa en televisión, aunque con un importante matiz: "Por algunas cosas no la recuerdo con tanto cariño, porque fueron un poco prematuras".

Edu apuntó que por aquel entonces tenía 12 años, edad con la que interpretaba a Josemi en la mítica comedia de Antena 3: "Considero que a un niño de 12 años tampoco hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad de hacer cosas de niño de 12 años. A lo mejor hay cosas que no debería haber visto".

"Yo era un niño parado. Llegaba a mi casa y le decía a mi padre: 'Oye, he visto esto o he visto lo otro'. Mi padre no me engañaba, me decía: 'Por aquí bien, por aquí mal'. Siempre me ha aconsejado muy bien", reveló durante la entrevista: "Son cosas que a lo mejor me vinieron antes de tiempo".

Además, también habló sobre el motivo por el que acabó trabajando ante las cámaras: "Se me presentó, no es que yo dijera que quisiera ser actor". "Mis padres trabajaban en comercio y yo tenía que hacer una actividad extraescolar sí o sí. Había cancha de baloncesto pero no había baloncesto... Así que me apunté a teatro", explicó.

Una profesora les dijo a sus padres que "veía algo" en él, de modo que terminó en una agencia: "Mi padre me preguntó que si quería ir, porque iba a ser pasta para mí cuando fuera mayor". "Dije que si podía ayudar y tener pasta para mí, pues adelante. Cuando me hablaron de una serie no pensaba que la fuera a ver tanta gente", admitió.