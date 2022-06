Rocío Carrasco regresa este jueves a Mediaset con el estreno de 'En el nombre de Rocío'. Los episodios 0 y 1 de esta nueva docuserie ya están disponibles en Mitele Plus, mientras que el viernes podrán verse en Telecinco con una entrega especial del 'Deluxe' que contará con su protagonista en plató. La hija de Rocío Jurado habla en este nuevo proyecto sobre su familia mediática y los acontecimientos que han tenido lugar tras la emisión de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

En los primeros minutos del primer episodio, Rocío tacha de "cobardes" a personas como Amador Mohedano: "Ha filtrado mucha información por detrás y siempre se ha escudado en que él no ha sido". "Gloria lo ha hecho de otra forma, pero siempre lo han hecho por detrás. Por delante, ninguno hubiera tenido narices de hacerlo", admite en el documental: "Como 'el ser', juegan con el silencio. Se piensan que nunca se va a hablar, te retan y te provocan".

"Ya no hay ni más retos, ni más provocaciones, ni más miedo. Yo no tengo que tener miedo", continúa diciendo la protagonista. La docuserie muestra a continuación una imagen en la que aparecen Rocío Flores, Rosa Benito, Gloria Camila, Raquel Mosquera y Ana María Aldón, haciendo hincapié en los programas en los que colaboran: 'El programa de AR', 'Ya es mediodía', 'Ya son las ocho' y 'Viva la vida'.

"¿Sientes que te están esperando?", le pregunta Anaís Peces a Rocío, que retira de ese cuadro a Ana María Aldón: "Quitando a la mujer de José, que es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación y no la meto en esta familia, creo que el resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio. Se aseguran no sé cuántos meses de trabajo".

Cuando la directora apunta que "Antonio David Flores ya no está en televisión", la protagonista muestra una opinión distinta: "No sé hasta qué punto. Estando todos esos, está él en la televisión. Tienen un fin común, que es hundir y hacerme daño". De esta forma, como ya ha manifestado en otras ocasiones, deja claro que la violencia contra ella continúa a pesar del despido del exguardia civil en Mediaset.