En 'First Dates' no siempre se encuentra lo que uno está buscando. Esto ocurrió en una cita reciente del programa de Cuatro, en la que uno de los comensales se llevó una gran sorpresa cuando descubrió algunos de los pensamientos de la persona que acababa de conocer.

Pablo se presentó en el formato deseando encontrar alguien pasional y caliente con el que congeniar de primeras. Álex, que presumió de ser latino, acudía con ganas de encontrar pareja, pero acabó confundiendo un poco a su cita.

Precisamente, tras hablar de varios temas en común, Pablo no acababa de ver en él el prototipo de hombre que esperaba, especialmente en los temas íntimos. Por ejemplo, Álex no consideraba imprescindible el sexo en una relación. Esta confesión descolocó por completo a Pablo que no pudo callarse confesar las sensaciones que estaba teniendo del chico: "Eres un latino un poco raro, normalmente son calientes y pasionales", detalló sin evitar soltarlo.

Al margen de esta diferencia, ambos se dieron cuenta de que no iban a encajar en una posible relación. Por esta razón, los dos tuvieron una decisión conjunto. Ambos rechazaron tener una nueva cita fuera del programa de Mediaset.