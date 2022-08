En 'First Dates' acuden personas con carácteres de todo tipo. En una entrega reciente del programa, una de sus comensales no ocultó para nada su fuerte personalidad. Tanto fue así, que la chica acabó impactando a los espectadores cuando se tuvo que presentar a su cita.

Paulina llegó al programa sin filtro y con ganas de encontrar alguien de su prototipo que no le hiciese andarse con tontería. Tal y como confesó, es una mujer con un fuerte carácter: "Yo he sido una cabrona y una hija de puta porque a mí lo que más me gusta en esta vida es tocar los cojones".

La mujer llegó a confesar los motivos por lo que se considera así: "Lo mejor que me ha pasado es ser una cornuda porque así me quité del medio las tonterías", confesó ante el formato de Cuatro.

La mujer también quiso hablar de sus gustos en la cama de forma muy directa y tajante: "Tengo alergia a las pequeñas. No lo hago si se bajan los pantalones y no se la veo. Además, reconoció qué estaba buscando: "Un hombre rebelde y bien dotado". confesó.