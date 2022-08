Tras casi dos meses de intenso trabajo, Telecinco ha comenzado a oficializar los primeros concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso', su nuevo reality que comenzará a grabarse el 29 de agosto, como adelantó en exclusiva YOTELE. Se emitirá en tira diaria en access prime time y además al menos en una noche en formato gala o debate con familiares y colaboradores.

La productora Fremantle está guardando con máximo celo la identidad de los famosos que formarán parte del plantel de concursantes para que no se filtren en los medios de comunicación antes de su confirmación oficial. Sin embargo, este portal ya está adelantando nombres, que se suman a los que aportan programas de la cadena como 'Sálvame'.

En este artículo hacemos un repaso de los nombres que ya están cerrados junto con otros perfiles que directamente se han descartado por completo, pese a que han salido en las quinielas de las redes sociales y algunos medios.

CONCURSANTES CONFIRMADOS

Pipi Estrada: el resurgir del periodista tras su vuelta a 'Sálvame'

El periodista deportivo, que saltó a la fama como pareja de Terelu Campos, volvió hace apenas dos meses a ser colaborador en el magacín de Telecinco para saldar la deuda que mantiene vigente con la presentadora tras perder una demanda en los tribunales por atentar contra su honor.

Estrada rompió con la hija de María Teresa Campos en 2006 y desde entonces su carrera mediática se disparó como la espuma. De las portadas de las revistas del corazón (con desnudo integral pactado incluido) pasó a ser colaborador estrella de diferentes programas de Telecinco. Tras años de ausencia, se refugió en Atresmedia como colaborador de Josep Pedrerol en 'El chiringuito de Jugones'.

Mónica Hoyos, a por su tercer reality

Tal y como ha adelantado en exclusiva YOTELE que la colaboradora vuelve a participar en un espacio de telerrealidad tras hacer un buen concurso en 'GH VIP' y 'Supervivientes'. Se hizo conocida hace más de dos décadas como azafata de 'El precio justo' (TVE), donde conoció a Carlos Lozano, con el que tuvo a su hija Luna, que acaba de cumplir 18 años. Su trayectoria en los realitys de Telecinco comenzó como defensora de Carlos Lozano en los debates de 'Gran hermano VIP 4'.

Omar Sánchez: "El negro" se lanza a su segundo reality

El exmarido de Anabel Pantoja también se convertiría en granjero en el nuevo concurso de convivencia de Telecinco. El canario ha sido protagonista tras su ruptura y el affaire de la que fue su mujer con Yulen Pereira en 'Supervivientes'.

Gloria Camila, el fichaje bomba de 'Pesadilla en El Paraíso'

Telecinco hizo oficial este domingo en el programa 'Ya es verano' que Gloria Camila Ortega participará en 'Pesadilla en El Paraíso' a partir del próximo otoño. La hija de Ortega Cano está de actualidad en estos días por su enfrentamiento con Ana María Aldón, mujer de su padre, y la hija de esta.

Xavier Font: De 'Locomía' a la granja de 'Pesadilla en El Paraíso'

Xavier Font, fundador e integrante del mítico grupo Locomía, que ha recibido una propuesta por parte de la productora Fremantle para que se integre en el grupo de concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso', según ha conocido en exclusiva YOTELE. Todo hace indicar que los detalles definitivos con el artista se cerrarán en los próximos días.

Cabe destacar que Font ha sido recientemente protagonista del documental de Movistar Plus+ en el que se se hace un repaso de sus días de gloria en los años 80 y de toda la trayectoria del grupo, desde su concepción hasta su desaparición.

Víctor Janeiro se enfrenta a su cuarto reality

'El programa del verano' ha revelado el fichaje de Víctor Janeiro, que se convierte de esta forma en el quinto concursante oficial del reality show que arrancará sus grabaciones el próximo 29 de agosto.

Esta no es la primera vez que el torero se atreve a entrar en un formato de telerrealidad. En el año 2005, cuando tenía 25 años, fue uno de los concursantes de 'Aventura en África' en Antena 3, donde consiguió alzarse con la victoria. Posteriormente, también participó en 'Más que baile' y 'Mira quién salta', ambos formatos de Telecinco.

Lucía Dominguín, la concursante de mayor edad

La hermana de Miguel Bosé se perfila como uno de los bombazos incuestionables de este reality. Por ser integrante directa de una de las sagas familiares más importantes de nuestro país, por ser su primera experiencia en un concurso de convivencia, por su fuerte carácter y porque sería la participante de mayor edad. Lucía Dominguín comenzó su vínculo con la cadena de Mediaset al ejercer de defensora de su hija Palito en las galas de 'Supervivientes'. La temporada pasada participó en 'Masterchef Celebrity'.

Juan Alfonso Milán, primo de Felipe VI, tercer concursante adelantado en exclusiva por YOTELE

La lista de concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso' se amplía con un rostro que, pese a ser desconocido por muchos, promete dar mucho que hablar durante su participación en el reality presentado por Lara Álvarez. Juan Alfonso Milán, primo del rey Felipe VI, también se animará a entrar en la granja, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Nieto de Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, la hija del rey Alfonso XIII, nació en París hace 31 años y ha vivido en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Barcelona. Modelo de profesión, durante su trayectoria en el mundo de la moda ha trabajado con firmas de la talla de Armani, Vivienne Westwood, Fred Perry o Marshall.

Daniela Requena, estrella de Tiktok, activista trans y colaboradora de 'Espejo Público'

Es uno de los perfiles mas influyentes de Tiktok, donde supera los 820.000 seguidores. Y además tiene experiencia en televisión. Daniela Requena dará su gran salto como concursante del nuevo reality de Telecinco, tras haber sido colaboradora de 'Espejo público', donde apareció la semana pasada, y de trabajar detrás de las cámaras como redactora en 'Sálvame Deluxe'. La influencer ha publicado su primer libro: 'Mamá, soy mujer: diario de una chica trans' y en febrero de 2022 se convirtió en la nueva secretaria de LGTBI y diversidad del PSOE valenciano.

Marina Ruiz, de 'MYHYV' a la granja de 'Pesadilla en El Paraíso'

Telecinco vuelve a tirar de la cantera de 'Mujeres y hombres y viceversa', a pesar que el formato se despidió hace un año. La catalana debutó en 2015 en el dating show como pretendienta de Lucas Ablático. Regresó años después para protagonizar su propio trono primero y para pretender a Alberto Santana después. Recientemente pasó por el plató de 'Supervivientes 2022' como defensora de Tania Medina.

Marco Ferri, segundo reality con Alysson Eckmann

Telecinco ha recurrido a Marco Ferri para completar el casting de 'Pesadilla en El Paraíso'. El modelo italiano ya fue participante en una edición de 'GH VIP', donde tuvo una estrecha relación con Alysson Eckmann, con la que volverá a coincidir. La posibilidad de que esta vez finalmente surja un romance entre ambos es uno de los motivos por los que los directivos han vuelto a contar con él. Antea de su paso por el reality español, ya había participado en varios espacios de telerrealidad en Chile.

Steisy, su enésimo reality en Mediaset

A una semana de que arranquen las grabaciones de 'Pesadilla en El Paraíso', la lista de concursantes está a punto de completarse. Patricia 'Steisy', un rostro habitual de Telecinco tras darse a conocer hace ocho años en 'Mujeres y hombres y viceversa', ha confirmado este lunes su participación en el reality a través de su canal en la plataforma Mtmad.

CONCURSANTES DESCARTADOS

Carmen Borrego: se niega a hacer otro reality tras su traumático paso por 'Sálvame Okupa'

La hija de María Teresa Campos es uno de los personajes más codiciados para que participe en un reality en Telecinco. Su surrealista participación en 'Sálvame Okupa', al que se presentó recién operada de la papada, fue una fantasía para los fans de este género televisivo pero una traumática experiencia para ella, que duró hasta que tuvo que abandonar después de tres días de manera precipitada. Y eso que el espacio duró menos de media semana.

Las experiencia fue tan nefasta que Carmen Borrego ha rechazado desde entonces todas las propuestas que ha recibido para participar en shows de telerrealidad. En esta ocasión recibió una suculenta oferta y tenía la garantía de estar con profesionales como Francesco Bosserman, con el que coincidió en el pasado. Pero aun así, declinó la propuesta desde el principio.

Ana Milán: ni está ni se la espera

Aunque se ha publicado su nombre, nadie le ha hecho ninguna propuesta a Ana Milán para participar en ''Pesadilla en El Paraíso'. Nadie se ha puesto en contacto con ella porque nadie en la cúpula de la cadena y la productora ha pensado en ella. Y es lógico, ya que la trayectoria de la actriz va por otros derroteros totalmente ajenos a los realitys de Telecinco. No hacía falta, pero ella misma lo ha desmentido: "Ni estoy ni se me espera ahí".

Gema Aldón descarta entrar en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso'

Gema Aldón ha desvelado que ha rechazado una oferta para participar en la adaptación española de 'The farm' en una entrevista: "Me llamaron para entrar pero yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo".

"Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual… Mi meta es abrir mi propio tanatorio, mi vida no es como muchos quieren pintar de ‘seguro que sigue hablando, quiere ir a un reality’. No hija, no. Si yo quisiera ir a un reality en 10 años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no hay en los escritos", afirma la hija de Ana María Aldón.