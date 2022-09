El 'Deluxe' de esta semana decidió cancelar a última hora de la tarde una visita anunciada en todas partes durante días. Por razones de contenido, el programa prefirió no contar con una de sus invitadas a tres horas del comienzo. La famosa era Miriam Sánchez, que iba a hablar de su actual etapa, y que tras enterarse lanzó una seria advertencia al equipo en sus redes sociales.

La propia invitada confirmó los motivos de su ausencia en el plató: "No es por mí. Cuando se pueda hablar se hablará. Después de tirarse dos semanas hablando sobre mí y de mi hija en televisión, y de decir que estoy enferma sin conocimiento de causa, y después de años para no trabajar para Mediaset, canal en el que me llamaron 'gorda' durante el verano de 2019, me dicen a las 19:00 horas que me van a desconvocar porque se habla de mi hija", detalló mostrando su enfado.

Sánchez se dejó ver muy disgustada en el fragmento de vídeo compartido inmediatamente y amenazó al programa con tomar medidas legales: "Me habéis exprimido, habéis conseguido audiencia. Sois unos miserables por subirme el nivel de ansiedad, y ahora os voy a llevar al juzgado", sentenció.