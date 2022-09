Josep Pedrerol se ha visto obligado a pronunciarse por una de las polémicas más recientes en la que se ha visto involucrado. El presentador de 'El Chiringuito de Jugones' ha hablado de las desafortunadas palabras tachadas de racistas de uno de sus tertulianos contra un conocido jugador del Real Madrid.

En concreto, durante una de las emisiones de la semana pasada del formato deportivo, Pedro Bravo lanzó unas criticadas palabras: "Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros y dejar de hacer el mono", expresó en referencia a Vinícius por su actitud en el terreno de juego.

Rápidamente, el colaborador se disculpó por si se había malentendido su mensaje: "Quiero aclarar que la expresión 'hacer el mono' que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo [he] hecho de manera metafórica (hacer tonterías). Como mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente disculpas".

Horas después, Pedrerol ha querido apoyar a su compañero para zanjar la problemática: "La expresión de ‘hacer el mono’ en España quiere decir 'hacer el bobo'. No es racista, pero la traducción fue malinterpretada. Un fuerte abrazo, y que continúe el baile", ha aclarado para aquellos espectadores que no entendieron el mensaje del televisivo.