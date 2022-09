Emma García regresará a los fines de semana de Telecinco el próximo 1 de octubre. La presentadora vasca se pondrá al frente de un nuevo magacín producido por Unicorn Content que estará completamente orientado a la prensa del corazón, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

La dirección de Mediaset ha optado finalmente por cancelar la sección de actualidad que se emitía en torno a las 20:20 horas y tenían tanto 'Ya es verano' (que se despide este fin de semana tras sus malos resultados con Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo) como 'Viva la vida'.

Ahora, todos los contenidos del espacio vespertino del sábado y del domingo se centrarán en los famosos y concursantes de realities que suelen ser habituales en el particular universo de personajes de Telecinco.

No obstante, el programa no quedará totalmente desconectado del mundo real. Al tener una duración de 5 horas y llenar toda la franja de tarde los sábados y los domingos, tendrá que estar abierto a cambiar su escaleta si existe alguna información importante de última hora o hecho relevante puntual que no tenga que ver con las noticias rosas.

En esos casos, se abriría una ventana de manera excepcional y se haría una cobertura especial pese a no existir a partir del próximo mes de octubre una sección específica para este tipo de noticias, con las personas de la redacción más polivalentes (las que no estén solamente especializados en corazón) y especialistas en la información específica que se vaya a tratar.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el nombre del nuevo programa no está completamente decidido. Pese a que se ha registrado la marca 'Ya es fin de semana' en la oficina de patentes y marcas, en este momento cabe la posibilidad de que finalmente se llame de otra manera. La decisión definitiva se tomará en los próximos días.