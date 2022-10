El polígrafo de Belén Esteban y Kiko Matamoros ha tenido una protagonista inesperada, Laura Fa. Cuando los colaboradores se han puesto a comentar el interés periodístico que podían suscitar las vacaciones de Matamoros con su novia, ha surgido el tema del amor y la diferencia de edad.

En este punto, Laura Fa ha opinado que son una pareja muy descompensada y que eso les podría generar algún problema. Esto no ha gustado nada al colaborador, que tras responderle a gritos, ha salido del plató mientras se quitaba el micrófono.

María Patiño ha intentado calmar las aguas sin mucho éxito. Las cámaras han captado al colaborador intentando zafarse del director, quien intentaba retenerlo para que no se fuera.

"Se acabó", se escuchaba gritar a Matamoros. "Queremos hacer ver que Marta está con un suggar daddy y siempre atacamos a lo mismo", ha intentado defender Rada Mora, también con poco éxito. Tras estos segundos de tensión, el colaborador ha vuelto a entrar a plató lanzando algún insulto por lo bajo.

Esto último ha provocado la ira de Laura Fa: "Oye, los insultos que sean los justos. Yo puedo opinar lo que me da la gana. Me estás insultando y me estás faltando al respeto", le ha dicho ella mientras se levantaba para encararse con él.

Finalmente, Matamoros ha vuelto a su silla de entrevistado después de que Belén Esteban pidiera reconducir el tema: "¿Podemos seguir con el polígrafo, que para eso he venido?". Aunque el colaborador ha accedido a continuar con la entrevista, las malas caras y reproches entre él y Laura Fa han sido constantes durante toda la noche.