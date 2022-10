Olga Moreno volvió a ser una de los protagonistas de la última entrega de 'Sálvame'. Después de su entrevista en 'AR', Jorge Javier Vázquez ha criticado este martes a la exmodelo sevillana, siendo muy tajante sobre su victoria en 'Supervivientes 2021' durante el análisis de su gestualidad de Cristina Soria.

“No he superado la tristeza de que Olga Moreno con sus mentiras y trampas sentimentales ganara un concurso que no merecía ganar”, aseguró el presentador de 'Sálvame' mientras estaba sentado junto a Adela González.

"Utilizó unas armas basadas en la trampa y la mentira cuando había otras concursantes como Melissa Pinto ('La isla de las tentaciones'), por ejemplo, que hicieron un concurso brillante", continuó diciendo Jorge Javier.

El comunicador se mostró muy seguro de lo que el triunfo de Moreno en el reality tuvo una causa: "Lo que se premió fue un voto de castigo a una señora, Rocío Carrasco. La sociedad la castigó, cuando se está descubriendo y se había descubierto que todo lo que estaba contando es peor de lo que imaginábamos”.

"A mí ya no me gusta que me toquen las narices con 52 años. Olga Moreno es una negada para la televisión, una absoluta negada", ha dicho muy directo, a lo que ha añadido: "Ha estado muy protegida y me reitero, para un programa de estas características es una absoluta negada. Y punto".