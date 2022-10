'Masterchef Celebrity' despidió a su concursante con más sangre azul de su séptima edición. María Zurita se convirtió este lunes en la nueva expulsada después de que realizase un plato de cocina tradicional y de vanguardia sin aplicar ninguna técnica culinaria en el segundo, provocando la separación del ´dúo' que formaba con Xavier Delltell. "Es que no hay diferencias entre un plato y otro. Solamente que has emplatado diferente", dijo Pepe Rodríguez en la valoración.

"No he entendido a la prueba, pero este programa tiene eso. Metes la pata en una cosa básica y te vas", dijo Zurita, que asegura que no pensaba llegar hasta esta séptima entrega: "Ha sido duro. Ha sido mucho estudio y mucho trabajo. Me parece un gran logro. Estoy muy orgullosa", le aseguró Zurita a Pepe Rodríguez en su entrevista. "Para mí, mi paso por 'Masterchef' ha sido un sueño, y agradezco muchísimo a todos el haber tenido esta oportunidad. Ha sido una grandísima experiencia. Me voy con el corazón lleno de emociones, cariño y aprendizaje", dijo María Zurita en su despedida.