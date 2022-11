El 'Benidorm Fest 2023' sigue avanzando hacia de su celebración después de conocerse las 18 candidaturas que competirán en la evento musical de RTVE, entre las que se encuentra la de Alfred García. Después de representar a España en 2018 con 'Tu canción', y a pesar de que no se conoce aún su tema, el artista se ha convertido en uno de los favoritos para representar a España en Eurovisión 2023 con 'Desde que tú estás', una canción que surgió específicamente para participar en el festival europeo, según el mismo afirma. YOTELE habla con Alfred García sobre su participación en la segunda edición del 'Benidorm Fest'.

¿Cómo te sientes aquí otra vez en la órbita eurovisiva con tanta expectación alrededor de tu propuesta y la de tus compañeros?

Nunca me fui. Yo creo que el que va a Eurovisión nunca abandona el festival. Es cierto que esta vez pues hay una nueva montaña que subir, que es el Benidorm Fest, pero en su momento también hubo una gala en ‘Operación Triunfo’. Así que muy feliz. Voy a por todas. Creo que voy con la canción, con el equipo y con la puesta en escena.

Tu canción se llama ‘Desde que tú estás’. ¿Cómo así es el proceso de composición del tema?

Cuando uno explica estas cosas sobre composición, uno se siente que pues que va a decir algo que igual no gusta o que igual no se siente prepotente diciendo estas cosas. Estaba pensando en componer una canción para representar a España este año en Eurovisión. En la tarde que me puse a componer, ya la tenía y dije tenía que presentar esta canción. Ese mismo día miré qué día podía presentarla y el primer día de presentación la envié.

O sea, ¿la canción surgió para Eurovisión?

Sí.

Dijiste que nunca te has ido de Eurovisión, pero el año pasado también tuviste la oportunidad de presentantar, por ejemplo, al Benidorm Fest. ¿Cuándo te surge la necesidad de volver a presentarte? ¿Te lo planteaste el año pasado?

No me presenté porque tampoco sabía lo que iba a hacer. y lo veía demasiado precipitado habiendo ido hace hacía solo dos o 3 años. No hay una explicación de por qué me presento este año y no el anterior o el siguiente. Creo que tengo la canción. Todo ha sido por eso. Si no, no hubiese presentado, ya que para presentarme a algo tengo que estar muy seguro. Al final, es una responsabilidad. No lo estoy haciendo para darme a conocer o dar a conocer mi música. Vengo para para intentar ganar e ir a Eurovisión porque es algo en lo que pienso firmemente. Creo en la cultura de este país y, verdaderamente, estoy convencido de que tengo la canción que quiero representar a este país en el Festival de Eurovisión.

Cuando acabaste esa noche en Lisboa, ¿se te pasó a por la cabeza volver para mejorar esa actuación y/o a traer algo más mío?

En ese momento, uno está abrumado, pero sí que es verdad que siempre había pensado en la posibilidad de presentarme solo. Es cierto que yo nunca había pensado que llegaría este momento en el que un festival en que uno se pudiese presentar y poder representar a su país. Yo pensaba que sería a partir de un instrumento como ‘Operación Triunfo’, pero ha surgido la oportunidad y y no lo voy a dejar escapar porque tengo la canción.

En la rueda de prensa, Mónica Naranjo aseguró que es la primera vez que se hacen las cosas bien. Tú que tienes experiencia en Eurovisión, ¿sientes que hay algo que no se hizo bien en tu año? ¿Tienes alguna espinita clavada?

A raíz de ‘OT 2017’ cambiaron muchas cosas en la televisión y a nivel social en nuestro país. Cambiarlo o querer hacerlo sería un error porque lo hicimos lo mejor que pudimos. Al final nosotros éramos dos personas que hacía 3 meses que estábamos una en el bachillerato y otro en la Universidad, siendo personas corrientes que estudiaban. De repente, tenemos una responsabilidad. Todo el país tenía los ojos puestos en nosotros. Todos los medios estaban atentos a nosotros, la prensa rosa estaba persiguiéndonos por la calle. Para nosotros fue un cambio. No solo teníamos Eurovisión, sino que teníamos toda la responsabilidad social de ser dos personas que representábamos a tantos jóvenes en ese momento y a todo un país.

Te voy a decir una cosa. Yo he recibido comentarios muy buenos y comentarios muy malos en este 2018/2019, pero estoy aquí y ningún comentario va a hacer que yo no persiga mi sueño, que es querer representar en solitario a mi país en Eurovisión.

Dices que tienes la canción, la puesta en escena y el equipo. No sé si puedes dar algún detalles de este equipo. ¿Te estás preparando con gente que trabaja en televisión para la actuación?

Pues sí. La persona que dirige todo lo relacionado con lo artístico, actualmente, tiene uno de los mayores espectáculos nacionales, colgando ‘sold out’ todos los días y haciendo proyectos audiovisuales con artistas de primer nivel a nivel nacional e internacional. Estoy muy contento de poder contar con él y todo su equipo. De momento, no puedo decir quién es porque me ha dicho que aún no lo diga (risas). Vamos a guardarlo en secreto que quiero que lo que quiere decir él o ella.

Has dicho que tú nunca has abandonado Eurovisión, pero no sé si tú también sigues otras preselecciones como por ejemplo SanRemo o el Melodifestivalen sueco.

Evidentemente, y apoyé a Ana Mena hasta el final este año en Sanremo. Le apoyé por Twitter ,que es el sitio maldito, con lo cual aportar un poco de luz siempre es positivo. La verdad es que sí las sigo, y ya lo sabéis. Yo siempre he sido un fiel seguidor de este festival, pero también de Sanremo, evidentemente.

Os han dado que recomendado que no hagáis mucho caso a las redes, que incluso os la desactivéis. Tú que estás acostumbrado a vivir grandes fenómenos en Twitter, ¿vas a tomar ese consejo?

Estoy de acuerdo en una parte con Mónica Naranjo, que nos ha dicho que nos alejemos de las redes, pero creo que no es justo para las personas que nos están siguiendo desde las redes cómo podéis ser vosotros de vuestros medios de comunicación hasta el fan que te compra un ticket para venir a tu concierto. Pienso que no es justo y, además, no es sano porque, aunque queramos huir de esa realidad o hacer ver que no existe, existe. Pienso que es muy importante porque para las cosas buenas estamos aquí, pero también para estamos para las malas.

Al final, somos artistas, pero a veces somos como políticos. Tenemos que dar la cara en según qué situaciones, y contestar, observar y estudiar lo que está pasando con la gente que opina sobre sobre nuestra canción, sobre nuestra puesta en escena, sobre nosotros. Es importante tenerlo en cuenta. Si no, no se progresa.

Viendo la experiencia del año pasado en la que siempre hay críticas y debates a veces más constructivos y otras menos, ¿te dio un poco de vértigo presentarte por eso?

Para nada, si no, no estaría aquí. De verdad. Soy una persona qué he visto las dos caras de la moneda de las redes sociales. Lo sabéis no porque sois periodistas. En concreto, ninguno de vuestros medios ha escrito artículos insinuando o opinando sobre cosas que no son ciertas, pero lo he vivido.

La verdad es que eso es una parte de mi trabajo y estoy súper concienciado de ello. También tenemos que ser honestos y pensar que eso nos va a pasar. Tenemos que responder ante eso y una persona que no esté preparada para las críticas malas y buenas pues, en realidad, tendría que pensar que esto también va de esto porque está representando a todo un país.

Mónica Naranjo dijo en la rueda que el Benidorm Fest 2022 le pilló en México. ¿Tú dónde y cómo lo viviste?

En mi casa en Madrid. Solo, y lloré mucho. Me emocioné muchísimo con Chanel. O sea, Chanel fue un sueño para muchos. Verla a ella creo que me animó también a presentarme este año. Mónica Naranjo dijo lo de hacer las cosas bien. No sé quién las hizo bien, pero desde luego, Chanel lo hizo muy bien y nos ha convencido a muchos que nos queríamos presentar y no las teníamos todas.

Entiendo que era tu favorita.

Sí, aunque la canción de Rigoberta Bandini es una de las mejores canciones que se han escrito nunca.

Rigoberta consiguió hacer un himno con 'Ay mamá'. ¿Consideras que ‘Desde que tú estas’ puede ser también un himno también?

No quiero tildar mi canción de nada. Para mí, es la mejor canción que he escrito nunca y el tema que pueda representar a España este año porque, para mí, no se concibe sin estar en Eurovisión. Está escrita para eso. Tiene un sentido. Cuando veáis su estructura, su métrica, sus cambios de tempo y de intensidad y las dinámicas veréis que realmente es una canción que no es para que me beneficie a mí, sino para que nos beneficie a todos. Al final, se trata de emocionar a todo un país y a todas las personas que viven y ven Eurovisión.

Sé que no nos puedes decir mucho de la canción pero vamos a vamos a jugar un poco si fuese un color. ¿cuál sería?

Pues sería… ¿Sabes cuándo el fuego empieza con una llama azul y acaba siendo roja? Pues empieza siendo azul y acaba siendo roja.