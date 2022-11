Jordi González vuelve a la televisión de ámbito nacional de la mano de Xavier Sardá en mitad de su año sabático. El periodista será uno de los invitados de la nueva entrega de 'La gran confusión', que se emitirá el próximo sábado a las 23:45 horas tras la emisión del partido que enfrentarán al SD Almazán y Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

El artista Aldo Comas, que tiene en su casa de campo un auténtico zoo de animales variados y la actriz Loles León también serán invitados en esta entrega del espacio, que estará dedicada a los animales de compañía y su relación con los seres humanos y que contará también con la presencia del periodista Gonzalo Miró, el actor Santi Rodríguez, la presentadora Ares Teixidó y la sumiller Meritxell Falgueras.

El show se completa con la presencia del humorista Miki dKai, que hará un repaso sarcástico a nuestra relación con las mascotas, el showman Quique Jiménez y el imitador Pep Plaza, que en esta edición clonará al propio Jordi González. Además, el monologuista Txabi Franquesa extraerá las conclusiones del programa desde su irónico punto de vista.

Por otro lado, Ana Boadas trae el sorprendente caso de un hombre que convive con guacamayos y otras aves exóticas. También entrevista a la cantante y diseñadora Alejandra Botto, que viene acompañada de cuatro de sus seis perros, con los que convive en casa junto a otros animales.

La nueva aparición de Jordi González en su año sabático tiene lugar después de que visitase el plató de 'Col·lapse', el late night de TV3, convirtiéndose en su primer invitado. El comunicador volvió a la que fue su casa durante unos años, en los que presentó 'Les 1000 i una' entre 1997 y el 2000.

"¿Echas de menos TV3?", empezó preguntando el presentador. "Sí, claro. Añoro la ciudad y TV3. Mucho, no sé por qué. Aquí he sido muy feliz, he hecho cosas muy chulas. me gustaría hacer un programa en TV3 con Marta Torné. Tiene que ser con Marta Torné".

Ricard Ustrell, el presentador, le recordó que ahora mismo Torné está presentando y haciendo series, pero el propio Jordi se ofreció a llamarla en directo para comprobar si le interesaba la propuesta. Ella, descolgó el teléfono y aseguró que estaba viendo el programa.

"Es la primera vez que estoy viendo una entrevista y me llaman en directo", matizó la presentadora. Tras el cordial saludo, Jordi le preguntó si le gustaría llevar a cabo un programa en que ambos fueran los presentadores. "Hombre y tanto", fue la respuesta que dio ella.