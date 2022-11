Pablo Motos parece haberse dado por alud con la última campaña del Ministerio de Igualdad en la que se critican diferentes actitudes machistas que se han podido ver en España durante los últimos tiempos tanto en internet como en la televisión. Aunque en ningún momento del vídeo se nombra a Motos ni a al Hormiguero —simplemente se muestra la escena en la que un presentador cualquiera pregunta a una joven entrevistada si usa ropa interior sexy—, esto ha bastado a Motos para responder a Irene Montero que se había gastado "un millón de euros para insultarle" y ha negado ser machista o tratar de forma diferente a los hombres que a las mujeres.

Tras esto, muchos usuarios de redes sociales se han preguntado por qué se da por aludido si el vídeo no menciona su nombre y él no se considera machista. Alegan que esta no es la primera vez que Motos y su programa se ven envueltos en polémicas en este sentido por preguntas, juegos o canciones que los espectadores han considerado machistas. Estos son algunos de ellos.

La ropa interior de Elsa Pataky

Es el momento que ha provocado la polémica. Cuando la actriz visitó el Hormiguero, en 2016, el presentador le preguntó si cuando dormía utilizaba ropa sexy o ropa cómoda y, ante la incomodidad de su entrevistada, añadió que no era una pregunta íntima, sino periodística. Pablo Motos alegó en su respuesta a Igualdad que se trataba de un caso aislado y que la pregunta se debía a que Pataky era la imagen de una marca de ropa interior. Por eso, muchos usuarios en Twitter se han dedicado a sacar a la luz otros "momentos aislados".

El beso en el cuello de Anastacia

Un año después, Pablo Motos entrevistó Anastacia. La cantante, conocida internacionalmente, fue al programa para promocionar su último disco, pero lo que recibió fue una tanda de actitudes reprochables. El presentador le dijo que era muy difícil no enamorarse de ella y le pidió bailar juntos. De hecho, acabaron bailando tan cerca que el presentador apoyó la cabeza sobre el hombro de la cantante pese a su visible incomodidad. Sin embargo, el momento más machista llegó cuando el presentador le dio un beso en el cuello a Anastacia sin previo aviso al que ella respondió intentando apartarlo.

Shakira desnuda aullando en medio del mar

Shakira ha llegado a pisar el plató de el Hormiguero en dos ocasiones, y en ninguna se ha librado de una entrevista con connotaciones machistas. En la primera ocasión, la cantante colombiana, que iba a presentar su canción 'Loba', tuvo que aguantar que Pablo motos le dijera: "Te he imaginado bañándote desnuda en el mar, comiendo carne cruda y aullando". Pero es que la segunda vez que fue Motos evitó preguntarle por su carrera o por su música para centrarse en su relación con Gerard Piqué: qué le había gustado de él, cómo era como madre y cómo compaginaba el trabajo con la maternidad; algo que en muy pocas ocasiones se pregunta al padre de los niños. Es decir, pese a tener a una artista reconocida internacionalmente, con la canción más exitosa de todo el Siglo XXI ('Hips don't lie') prefirió hacer preguntas sobre su maternidad en lugar de sobre su carrera.

Las Chicas del Cable y el perreo

Ana Fernández, Blanca Suárez, Maggie Civantos y Nadia de Santiago fueron al Hormiguero para hablar sobre Las Chicas del Cable, una serie que narra como las operadoras abrieron el camino para la incorporación laboral de la mujer. Sin embargo, recibieron preguntas cómo si sabían perrear o con qué actor de Hollywood grabarían una escena de cama. Posteriormente, la actriz Maggie Civantos ha reconocido haberse sentido ofendida por los comentarios del presentador de Antena 3 e, incluso Netflix, la plataforma en la que se exhibe la serie, contestó con un vídeo en Twitter.

Ana Ivanovic, 'la más sexy', y Novak Djokovic, 'el más divertido'.

Parece que cuando más se notan los comentarios machistas es cuando hay un hombre y una mujer entrevistados y se puede ver a simple vista cÓmo a ella le hacen preguntas sobre su cuerpo y su sensualidad y a él sobre su carrera. Esto es lo que ocurrió cuando acudieron a el Hormiguero los tenistas Ana Ivanovic y Novak Djokovic, amigos desde la infancia. Pablo Motos calentó motores diciendo que había hecho hablar en español a Ivanovic solo para escuchar su "sensual voz" y no dudó en reconocer que buscaba fotos suyas en Google para compartirlas. Motos siguió diciendo: "En España si un niño y una niña juegan al tenis significa que al niño le gusta niña y que él (Djojovic) es el más divertido, pero tú eres la más sexy del circuito", ante lo que Ivanovic respondió, muy incómoda, diciendo que prefería que la reconocieran por su juego. Por supuesto estas preguntas no fueron igual en el otro sentido, hacia Djokovic.

El beso a Alessandra Ambrosio

Al igual que con Shakira, Pablo Motos tuvo la oportunidad de entrevistar a Alessandra Ambrossio en 2016, una supermodelo que ese año había ganado más de cinco millones de euros. Pudo preguntarlE por todo esto, pero, en su lugar, decidió preguntar por su maternidad, por cuántos días de la semana veía a sus hijos, por cómo mantenía sus pechos y su culo firmes y por tópicos sexistas como por qué a las mujeres les gusta probarse zapatos. Pero, esta vez, el presentador lo llevó más allá: organizó un juego porque para eso "es el director del programa", juego que le dio la oportunidad de besar a la modelo "sin querer".

El culo de Mónica Naranjo

"Si yo tuviese el culo así haría el programa de espaldas", le dijo a la cantante al poco de comenzar la entrevista para centrarla ya en el físico de Naranjo en lugar de en su último trabajo. De hecho, el presentador acabó tocando y besando las nalgas de la cantante.

1. Le tocó el culo a Mónica Naranjo y no sólo eso, decidió darle un beso alegando: “esto yo lo hago por el interés periodístico”. Asqueroso cuanto menos pic.twitter.com/eri9tpdr41 — Miry ✨ (@itsmiryg) 25 de noviembre de 2022

La incomodidad de Charlize Theron

Las actrices Charlize Theron y Kristen Stewart también pasaron a soportar momentos incómodos al Hormiguero. Stewart ya sabía a lo que se enfrentaba, años atrás cuando fue a presentar una película de la saga Crepúsculo tuvo que responder incómodas preguntas sobre uno de sus vestidos, pero Theron no tenía ni idea. A la actriz la pusieron música sensual cada vez que hablaba y la pidieron que bailara. Años después confesó sentirse muy incómoda en el programa: "Me pusieron música sexy y me pidieron que bailara. Lo hice con el fin de agradar a todos, pero lo que pasó después me descolocó completamente, eran juegos de química de sexto curso. Cuando vi que ponían sobre la mesa los juegos de química pensé que se trataba de una broma, pero no fue así. No entendía nada".

Una obsesión con los pechos y el físico de las mujeres

A la cantante Virginia Maestro, Motos le comentó que con el escote que llevaba "no podía mirarla a los ojos". A la presentadora Pilar Rubio la preguntó si no la preocupaba que se le cayeran los pechos por salir a correr demasiado. Aprovechando que a la humorista Anna Simón se le saltó un botón de la camisa, puso el momento a cámara lenta varias veces con el foco centrado en los pechos. A la presentadora del telediario Mónica Carrillo la comentó que era un mito erótico y que a veces veía el informativo sin volumen solo para verla. A la modelo Alba Carrillo le preguntó cómo mantenía su cuerpo. Intentó besar a la cantante Chenoa sin consentimiento. Cuando Miley Cyrus tenían tan solo 17 años le comentó cómo había cambiado su cuerpo de una forma que resultó incómoda para la entonces menor. El programa, incluso, produjo una canción en honor a las tetas y los culos.

¿Qué machismo ni qué machismo? ¡A ver esos culos y esas tetas! Ta ta tatatá tatatata, tatatatatata tatatatatata 🎶pic.twitter.com/K6jWxvmRyU — Eleméntal (@ElementalELM) 25 de noviembre de 2022

Bikinis para subir pulsaciones

Además de entrevistas a mujeres centradas en su físico, comentarios incómodos a menores, besos sin consentimiento y una ingente cantidad de atención a pechos y nalgas, el presentador del programa organiza juegos bastante reprochables que afianzan los estereotipos sexistas. Por ejemplo, al actor Imanol Arias le registró el pulso mientras bailaba una mujer en bikini para ver si le subía. En otra ocasión cogió a varias madres y les dio a oler varios pañales usados con el fin de que, solo por el olor, averiguaran cuál era el de sus hijos. Nunca se hizo este juego con padres.

Una polémica que viene de lejos

Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder.

Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo seria más sabio.

FIN. — Virginia Maestro (@virginiamaestro) 26 de noviembre de 2022

Con todos estos ejemplos que han sacado a relucir los usuarios en redes sociales han querido dar a entender que el caso de Elsa Pataky, el que supuestamente representa el anuncio del Ministerio de Igualdad, no es un caso aislado tal y como dijo el presentador en su respuesta a Montero, sino que las acusaciones de machismo, cosificación y perpetuación de los estereotipos machistas al programa se vienen dando ya desde hace años. De hecho, algunas invitadas como Maggie Civantos, Alba Carrillo o Virginia Maestro se quejaron en sus redes y ante los medios de la incomodidad y el acoso que habían sentido en el Hormiguero debido al machismo.