El vídeo de Jorge Pérez y Alba Carrillo en actitud cariñosa durante una fiesta de Unicorn, productora de 'El programa de Ana Rosa', también llegó este lunes hasta el plató de 'Sálvame'. Durante la tarde de ayer, José Antonio Avilés intervino por teléfono para afirmar que los dos colaboradores se han visto a solas en otras ocasiones. "El motivo por el que Jorge vino a vivir a Madrid no era profesional. Es porque ella (su mujer) veía cosas raras", aseguró.

Estas palabras terminaron con la paciencia de Alba, que utilizó sus redes sociales para desmentir rotundamente al polémico tertuliano: "Sí, esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir una de sus patrañas otra vez". "No es culpa suya, él ya ha demostrado en incontables ocasiones que no tiene escrúpulos", añadió antes de lanzar un dardo a 'Sálvame': "La responsabilidad es de los que, sabiendo que solo difama, le siguen manteniendo en la televisión".

En el texto, compartido en una de sus historias de Instagram, le lanzó una seria advertencia a Avilés. "Vas a tener que demostrar algo que no ha pasado. A ver cómo te lo montas porque ya no te voy a pasar ni una más", apuntó Alba, que por tanto, se estaría planteando emprender medidas legales contra él.

Pero además, la colaboradora de 'Ya es mediodía' continuó su mensaje haciendo referencia "a la señora que manda mensajes encubiertos y sibilinos para no ganarse una demanda y que pretende hacer daño de forma cobarde". Sin dar nombres, Alba señaló que "la lealtad no solo es en pareja, también es en amigos".

"Por eso hay clases de amigos y amigos con clase. Instigar al odio por redes, después de lo que tú has contado que ha pasado, es de ser muy mala persona. La próxima vez dime dónde te pica y te digo cómo rascarte, pero intenta ser valiente. Dientes, dientes... Que diría la Pantoja y a ser feliz", finalizó Alba.