Las polémicas palabras de Patricia Conde después de la gran final de la séptima edición de 'Masterchef Celebrity' siguen generando polémica. El Sevilla se ha mostrado su apoyo a la actriz y presentadora durante su última aparición en 'Aruser@s': “Hoy no me voy a mojar nada. Simplemente Patricia Conde no lo ha pasado bien en 'Masterchef'”.

"Ayer me escribí por Whatsapp con cuatro o cinco exconcursantes del 'Masterchef Celebrity', y todos opinamos lo mismo... Olé tú, Patricia Conde, que se ha atrevido, ha sido valiente y ha dicho que la televisión es mentira. Eso es lo que pensamos los demás, los que hemos estado ahí", aseguró el cantante instantes después en el programa de laSexta. Patricia Conde vuelve a atacar a ‘MasterChef Celebrity’: acusa a dos compañeros de drogarse El artista también recordó que el texto que Conde publicó en redes sufrió modificaciones, eliminando las partes más duras: “Su representante le ha dicho porque por lo visto, según han dicho ellos y no yo, hay una cláusula de confidencialidad y usted tiene que pagar una pasta como diga algo de lo que se ve allí dentro”. Cabe recordar que las palabras de Patricia Conde también han sido contestadas por parte de la productora del formato culinario: "Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de 'MasterChef Celebrity', comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción".