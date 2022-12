María Isabel no se ha perdido nada de la gran final del Festival de Eurovisión Junior 2022. La ganadora del certamen infantil en 2004 con 'Antes muerta que sencilla' ha enviado un cariñoso mensaje a Carlos Higes después de lograr la sexta posición para España con 'Señorita': "¡Lo has hecho bonito! ¡Lo has bordado!".

"Me llena de orgullo que tú siendo nuestro representante hayas disfrutado tanto de tu actuación, hayas trabajando en ella y la hayas defendido con todo el arte del mundo. Mi ganador sin duda. Gracias por regalarnos música", aseguró la artista onubense en una storie publicada en su cuenta oficial de Instagram. Previamente, la cantante también alabó a Carlos Higes cuando terminó su actuación con 'Señorita' en el festival: "Lo estoy viviendo como cuando era pequeña, como cuando estaba allí. Es increíble. Lo ha hecho espectacular. La canción me resulta de lo más pegadiza. Además, es que se me queda. Tiene mucho arte". Eurovisión Junior 2022 | Francia gana con el rock de Lissandro y España logra la sexta posición con Carlos Higes "Tenemos que votarlo todos. Creo que este año nos lo llevamos porque me encanta. Mi apoyo más sincero para Carlos porque es increíble cómo lo ha hecho. Cómo ha estado cantando y bailando a la vez. Me ha encantado. No necesita suerte porque lo ha hecho fenomenal. Además, la gente se vuelve loca con él", dijo María Isabel. A pesar que no se cumplió el vaticinio de María Isabel, lo cierto es que Carlos Higes cerró su participación en el Festival de Eurovisión Junior 2022 con un gran resultado para España. El artista valenciano consiguió la sexta posición al conseguir un total de 137 puntos con 'Señorita' en esta edición del certamen europeo celebrado este domingo en Ereván (Armenia). Los jurados nacionales de los diferentes países participantes situaron al representante español en la sexta posición de su clasificación con 59 puntos, recibiendo las máximas puntuaciones de Reino Unido (12 puntos), Malta (10) y Armenia (8). Por otro lado, la candidatura española consiguió la segunda mayor puntuación en el televoto on-line del público con 78 puntos. Por otro lado, Francia se llevó la victoria en esta 20ª edición del Festival de Eurovisión Junior gracias a Lissandro. El cantante se llevó el mini micrófono de cristal del certamen musical después de conseguir un total de 203 puntos con 'Oh Maman!', canción compuesta por Frederic Chateau y Barbara Pravi, subcampeona de Eurovisión 2021 con 'Voilá'.