Las Campos vuelven a estar de actualidad en 'Sálvame'. El programa lanzaba este jueves la noticia inesperada sobre la identidad del topo de la familia de María Teresa, apuntando al chófer de la misma.

Según Kiko Hernández, Gustavo, amigo además de chófer de la matriarca de las Campos, habría grabado más de 1.000 horas de conversaciones privadas de las cuatro televisivas de la familia: la propia María Teresa, sus hijas Terelu y Carmen, y su nieta Alejandra Rubio.

Precisamente, Terelu ha protagonizado un tenso momento en el programa, después de que Rafa Mora insinuara que quien ha filtrado esas grabaciones a la prensa ha sido Carmen Borrego. La presentadora se ha mostrado muy cabreada, y se ha dirigido a David Valldeperas, director del programa, amenazando con abandonar el plató.

"David, David. Yo aquí aguanto y me como muchas cosas. Juego a favor de obra cuando hay que jugar, pero hay cosas por las que no voy a pasar, porque cojo la puta puerta y me voy", decía la presentadora. Finalmente, el director ha conseguido tranquilizarla y Terelu ha vuelto al plató, y allí se ha dirigido a Rafa Mora: "Si se ha publicado algo, se lo consultas al director antes de soltarlo".

Más tarde, la presentadora del espacio ha tomado la palabra para seguir tratando el asunto, y defender a Gustavo: "No sé quién está intentando ejercer esta campaña contra Gustavo. Lo que me preocupa es que, al final, nos cojan a unos y a otros como peones de no sé qué". "Pido que esto pare porque se puede hacer daño a una persona que está en un momento vulnerable", pedía Terelu, haciendo alusión al estado de salud de su madre, que esta misma semana fue ingresada en el hospital.

"Gustavo es el confidente de mi madre y mi madre es su confidente. En la protección de mi madre, Gustavo ha sufrido mucho, y lo puedo demostrar, por verse participando de algo que le parecía vergonzoso y que se lo ha comido con patatas. Nos lo hemos comido con patatas. Tan solo por el bien de mi madre. Esa es la mayor prueba", ha terminado antes de continuar con el programa.