Kiko Hernández tiene un nuevo azote dentro del equipo de 'Sálvame'. Mayte Ametlla se ha hecho muy popular entre la audiencia del magacín de Telecinco después de enfrentarse contra el colaborador por diversos asuntos por los que ha estado de actualidad. Una de los más recientes, por ejemplo, ha sido el chat en el que personas muy cercanas al clan Campos criticaban y se reían de Carmen Borrego, llegando a acusarle de manipularlo para quedar bien.

"No soporto que Kiko Hernández intente desacreditar a todo el equipo, no lo vamos a consentir. Lo que quiero es desmontar tus mentiras. Es mi finalidad. Para defender el trabajo de un equipo que está trabajando todos los días mientras tú te ríes", aseguró la periodista a Hernández, al que acusó de decir "medias verdades" tras su acusación: "Para que te crean vas soltando pequeñas pildoritas como por ejemplo ayer, que al final te destapaste, te desnudaste y dijiste: ‘Sí, he sido yo el traidor. Y he dado yo el salto".

En los últimos días, Ametlla también ha lanzado varios 'zascas' a Hernández después de, por ejemplo, le invitase a irse juntos de "pirriqui" en un intento de desviar la atención tras el testimonio de un ingeniero informático que hablaba de la posibilidad de que el mencionase manipulado: "¿Pero si nos vamos me vas a grabar las conversaciones que tenemos en privado?".

"¿Y ya está? Que digas si realmente ha borrado los mensajes. No des la batalla por perdida si tan convencido estás", dijo Ametlla. "Que sí, que he borrado todo", respondió Hernández a la periodista, que volvió a ser contundente: "Con ese tono, no me lo creo".

Aunque su salto a la pantalla de 'Sálvame' se haya producido recientemente, Mayte Ametlla cuenta con una importante trayectoria televisiva a su espaldas. La periodista llegó al magacín de Telecinco como directora de la sección 'Sandía' pero, previamente, ha ocupado puestos de dirección en programas como 'Lazos de sangre', 'Desaparecidos', 'La alfombra roja' (TVE), 'Hable con ellas', 'Campamento de verano', 'Acorralados' (debates), 'Supervivientes 2012' (debates), 'Mujeres y hombres oro', 'Supervivientes 2010', 'Vuélveme loca' (Telecinco) y 'Hoteles con encanto' (Atresmedia), entre otros proyectos, también en la televisión autonómica y local catalana.

Ametlla también ha realizado labores de guionista y redactora, respectivamente, para formatos como 'Retratos con alma' y 'Tiempo al tiempo', programas presentado por Isabel Gemio y Pedro Ruiz en TVE y Telemadrid.

La comunicadora también tiene una carrera radiofónica bastante extensa, trabajando en espacios como 'Te doy mi palabra' (Onda cero), 'Això no és tot', 'Quédate conmigo', 'Tarde de todos' (Onda Cero), 'Día a la vista', 'Punt G' y 'El sonido de Madrid' (RNE), además de ser locutora de radiofórmula en Radio L'Hospitalet o Los40 Mallorca.