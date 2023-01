Las decisiones que toma la cúpula de La fábrica de la tele son, en ocasiones, completamente incomprensibles. Y es que productora de 'Sálvame' volvió a invitar a Patricia Donoso a 'Viernes Deluxe', a pesar de que sólo unas horas antes había cargado duramente contra dos personas muy importantes del programa.

La celebridad de nueva generación, que saltó a la fama gracias a Telecinco por contar que supuestamente había sido amante de Ortega Cano y Al Bano (para indignación de ambos), se sentó con Maestro Joao en 'El elegido', su podcast de Los 40.

Donoso fue muy dura con Adela González y con David Valldeperas. De la presentadora del magacín de tarde de Telecinco dijo que le daba mal rollo: "Me produce sensación de tristeza".

Y en relación al director del programa, aseguró que le había tratado con muy poco respeto: "Me gritó. Y eso no me gustó nada. Un día me dijo que era maravillosa y al siguiente me estaban poniendo a parir", aseguró.

No obstante, y a pesar de que lo habitual es que la dirección de ‘Sálvame' suele vetar a todo aquel que se atreve a criticar a alguno de sus integrantes (sobre todo presentadores y directivos) en esta ocasión Patricia Donoso ha necesitado menos de una semana para que le abran las puertas de 'Viernes Deluxe' con todos los honores.

Se desconoce si esta decisión viene motivada por "atar en corto" a Donoso y así evitar que despotrique demasiado, o por los problemas que tiene el espacio para encontrar contenidos, que provoca que desde hace años repitan los mismos personajes con tramas poco creíbles e interesantes.