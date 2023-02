Este miércoles se confirmó que el rey de Marruecos, Mohamed VI, no recibiría a Pedro Sánchez en la celebración de la cumbre hispano-marroquí en Rabat. En una conversación telefónica de media hora de duración, el monarca emplazó al presidente del Gobierno a realizar próximamente una nueva visita oficial.

Un asunto que Ana Rosa Quintana ha aprovechado este jueves para lanzar una de sus habituales críticas al Ejecutivo español. "Hoy la cosa va de plantones. 11 ministros se han desplazado a la cumbre bilateral con Marruecos, pero Podemos ha plantado a Sánchez y no ha enviado a ninguno de sus ministros. Tampoco ha ido Yolanda Díaz. Pero el soberano plantón ha sido el del rey de Marruecos", ha comenzado diciendo en su editorial.

Después de señalar que "en Moncloa están acostumbrados a los plantones", la periodista ha comentado que Sánchez "se lleva ahora un real desplante". "Entre pasar a la historia y ser ninguneado hay un trecho", ha dejado caer para, seguidamente, hacer un repaso por las "concesiones históricas" del presidente "con el Sáhara, con la votación en Europa sin condenar la falta de libertades en Marruecos, con la tragedia en Melilla resaltando que fue un asunto bien resuelto o con las miradas a otro lado tras el espionaje con Pegasus".

"¿Qué información tienen del móvil de Sánchez para que no solo realice estas concesiones si no que, además, le humillen?", ha llegado a decir la presentadora de Telecinco en un discurso en el que ha planteado otra pregunta: "¿Por qué Mohamed VI recibió a Zapatero incluso cuando aún no era presidente y Sánchez está empeñado en pasar a la historia?". "Pero no es el jefe del Estado. Deberían haber contado con el rey Felipe VI si realmente era un encuentro al máximo nivel", ha concluido Ana Rosa.