Belén Esteban ha vuelto a 'Sálvame' tras disfrutar de unas vacaciones en Los Ángeles, un viaje que ha compartido con su familia y del que ha mostrado varias fotografías en sus redes sociales. La publicación que más ha dado que hablar es una en la que aparece dándolo todo en el Calibash, un popular evento de música urbana que contó con las actuaciones de artistas como Becky G o Farruko.

"El mejor festival de reggaeton que he vivido", escribió la colaboradora junto a un vídeo en el que sale bailando mientras el resto de asistentes permanecen sentados en sus asientos. Unas imágenes que ayer llamarón la atención de Adela González: "Tú eras la única que estabas ahí bailando". "Me encanta el reggaeton", explicó la de Paracuellos, que confesó sentir debilidad por la 'Gasolina' de Daddy Yankee.

Pero además, Belén aprovechó para hacer una aclaración. "El 25 de abril me rompí la pierna y me operé el 6 de mayo. Gracias a Dios sigo con mi rehabilitación. Pero si voy a un concierto puedo bailar, no voy a dar más explicaciones. Yo sé por qué lo digo", comentó sin querer entrar en detalles: "Llevo 20 tornillos y dos placas, que no es tontería".

"Me sorprende que alguien pueda llegar a decir... mírala, cómo está bailando y dice que le duele la pierna", comentó por su parte Adela ante Belén, que quiso puntualizar que no hablaba de "las redes".

No obstante, la 'princesa del pueblo' quiso lanzar también un contundente mensaje a sus haters: "Por cierto, a los que me insultáis... Ni os bloqueo me da exactamente igual". "Pero a los que me llamáis fea... Quitaos el bigote, que os llega hasta aquí", sentenció entre los aplausos del público.