Todas las noches, de lunes a viernes y a partir de las 20:00 se emite 'Pasapalabra' en Antena 3: el programa, presentado por Roberto Leal, es uno de los concursos más vistos de la televisión en España, alcanzando prácticamente todos los días unas cifras de audiencia impresionantes.

Rafa y Orestes son los participantes que ahora mismo están disputándose El Rosco con un bote acumulado de más de dos millones de euros, y la tensión de puede cortar con un cuchillo cada vez que comienza un nuevo episodio. Pero si los concursantes sufren el estrés por la competición, Roberto Leal tiene otro drama fuera de su trabajo.

El presentador de 'Pasapalabra' es uno de los conductores más queridos de la televisión, especialmente tras haber presentado 'Operación Triunfo' en 2017. Con 43 años y natural de Alcalá de Guadaíra, el sevillano tiene una vida prácticamente idílica junto a su pareja, Sara Rubio y sus dos hijos: Lola, que ya va a cumplir cuatro años y el pequeño Leo.

Pero el exitoso presentador ha revelado en una entrevista para el programa 'Entre el cielo y la tierra' de Laura Escanes que no es oro todo lo que brilla: Roberto Leal ha contado que hay un aspecto de la paternidad que le ha hecho sufrir mucho, y que no puede entender cómo no le pasa a otros padres.

Al conductor estrella de Antena 3 le sucede algo con lo que muchos padres se sentirán identificados: las dificultades de sus hijos para dormir, que le impiden disfrutar de unas horas de sueño continuas y saludables. El presentador veterano ha revelado a la influencer que llegan a despertarse hasta 20 veces en una noche, y que no entiende cómo hay padres que aseguran que sus hijos duermen del tirón doce horas.

En este momento, Escanes ha estado a punto de levantarse de la silla para abandonar el programa, ya que ha confesado ser una de esas envidiadas madres que puede dormir a pierna suelta porque su hija no se despierta en toda la noche.