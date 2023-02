Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las invitadas del 'Viernes Deluxe' en la noche de ayer. La diseñadora acudió al programa de Telecinco para tratar su, ahora mala relación con la empresaria Carmen Lomana. Lo que parecía una amistad entre ambas, saltaba por los aires cuando la empresaria criticaba a Ágatha pensando que no la grababan mientras se sometía a un polígrafo.

"Es engreída, arrogante, frustrada y envidiosa", comentaba Lomana. Además, aseguró que su matrimonio había sido de conveniencia y que ella se había casado solo por los títulos. "Nunca ha sido amiga mía", justificaba la diseñadora. "La gente sabe que mis amigas vienen a mi casa. Ella me causa rechazo", explicó antes de darle la razón en que su matrimonio había sido de conveniencia.

Ágatha quiso demostrar que no existía relación entre ambas. Por su parte, el programa mostró un video recopilatorio de sus conversaciones. La empresaria se atrevió incluso a criticar a Luis Miguel Rodríguez cuando era todavía pareja de la invitada, algo que terminó con su relación cordial. "Tiene obsesión conmigo", afirmaba Ágatha.

"¿Tú crees que esto se puede aguantar? El día que la bloqueé me quedé en la gloria (...) Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada", continuaba relatando Ruiz de la Prada, que obtuvo una rápida respuesta de Carmen, que le envió mensajes a Jorge Javier Vázquez. "Demasiada mentira. Su imaginación no tiene límites, como su maldad".