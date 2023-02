Esta noche a las 21:25 horas en laSexta, Jordi Évole entrevista en 'Lo de Évole' a Maruja Torres, una periodista con una amplia experiencia en corazón y guerra. La escritora trabajó en las revistas 'Garbo' y 'Fotogramas' con la edad de oro de 'El País'; hizo columnas de opinión con reportajes en el terreno; y recibió el Premio Planeta con entrevistas en profundidad. Periodista y escritora única, carismática, salvaje, Maruja Torres es un referente para las nuevas generaciones de periodistas. Nunca le ha importado mostrarse con naturalidad, pero mantiene una cara menos conocida. Jordi Évole charla con la periodista y escritora y consigue que se abra en canal. La entrevista mostrará los entresijos de su faceta profesional: la de periodista intrépida que ha cubierto guerras y se ha codeado con lo más granado de la gauche divine. La mujer que se abrió paso, a veces hasta "a empujones", en un mundo dirigido por hombres. Pero también su lado más tierno, irreverente y descarnadamente íntimo. Con casi 80 años, Maruja Torres, no se atreve a viajar porque le da miedo. Son las secuelas de la pandemia y, seguramente, de la edad. Jordi Évole le propone viajar a la capital de Italia para desquitarse. Como en la película 'Vacaciones en Roma', Évole y Torres pasean por la ciudad como cualquier turista. Solo que el recorrido está trufado de conversaciones alrededor del periodismo y de la literatura, de beber, de follar y de amar, de envejecer, de la vida y de la muerte. ¿Cuál fue el momento más extremo de su carrera? ¿Y de su vida? ¿Ha sufrido acoso? ¿Cómo se ha relacionado con sus compañeros de profesión, con los hombres, con el sexo? ¿Su carrera habría sido la misma si hubiese tenido hijos? Maruja responde a todo con una actitud extremadamente vital pese a su edad: "Las viejas no tenemos por qué no ser coquetas", "ser vieja no es insulto, es un logro", "hay que ser más valiente para ser viejo que para ir a la guerra". Lo que Maruja Torres ofrece es una declaración de amor incondicional al periodismo y un manual de cómo hacerse mayor siendo capaz de conservar una mirada radicalmente lúcida y libre.

Julián López, un policía infiltrado en Telecinco Telecinco estrena esta noche a las 22:00 horas 'Operación Camarón', la exitosa comedia de Carlos Therón ('Lo dejo cuando quiera' y 'Es por tu bien') y protagonizada por Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado 'Nene' y Miren Ibarguren, con la colaboración especial de Paco Tous. La película, rodada en diferentes localizaciones de Sevilla y Cádiz, cuenta con las canciones originales compuestas por Riki Rivera, ganador del Goya a la Mejor Canción Original en 2015 por 'El Niño'. Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas, un policía novato, es perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista en Los Lolos, una banda de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local. Antena 3 emite a las 22:00 horas 'Secretos de familia'. Ilgaz intenta saber qué oculta Çinar, pero no obtiene respuestas. Serdar involucra a Tuğçe y Parla en una entrega de droga, e intenta quedarse con más dinero, algo que les provoca grandes problemas, sobre todo a él y a Çinar. Göksun sigue negando que haya manipulado pruebas, pero todo apunta a que es culpable, hasta que se dan cuenta de que el verdadero culpable es Niyazi. Ceylin e Ilgaz le persiguen para que no escape y averiguar quién le mandó matar a Engin, pero Niyazi se acaba suicidando. Ceylin pide ayuda a Merdan para descubrir con qué amenazó Engin a Yekta. Merdan le da un nombre: Ayla Endar. Ilgaz descubre que Murat no ayudó a Engin a escapar. Ceylin va a ver a Laçin y dice que ella no es una asesina y le pregunta por Ayla Endar. Cuatro apuesta por 'Cuarto Milenio' (21:30 horas). En esta edición, un equipo del programa, liderado por el periodista Carlo Lago, ha viajado a Extremadura para indagar en un extraño fenómeno que presuntamente tiene lugar en un almacén de una localidad cacereña. A continuación, en la nueva entrega de La voz de las sombras, Iker Jiménez aborda la matanza de Uchuraccay, en Perú, en la que ocho periodistas y un guía fueron asesinados el 26 de enero de 1983 al ser confundidos con terroristas por los habitantes del remoto poblado. Tom Cruise lleva a cabo una 'misión imposible' en La 1 La 1 de RTVE ofrece este domingo 'Mission Impossible: Fallout' a las 22:05 horas. Ethan Hunt y su equipo en el FMI intentan recuperar un cargamento de plutonio extraviado. Sin embargo, la operación sale mal y Hunt debe decidir entre salvar a sus compañeros o permitir que el paquete escape. Tras descubrir que el hombre detrás de la trampa es Solomon Lane, Ethan, junto con algunos aliados conocidos, inicia una carrera contrarreloj para evitar que mueran cientos de miles de personas.