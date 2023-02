Juan José Ballesta no ha pasado por su mejor época. El actor se ha divorciado de Verónica Rebollo y poco después vivió una ruptura sentimental con su novia. Esto llevó al actor a desconectar un tiempo de las redes y los medios de comunicación, lo que provocó la preocupación de muchas personas después de que 'Socialité' anunciase que no le había podido localizar.

Hasta entonces, siempre había sido un personaje público muy activo en redes, pero desde el programa de Telecinco no lograron dar con él. Con quien sí pudieron hablar fue con su familia, que aseguró que "está bien, haciendo un proyecto", lo que tranquilizó a los seguidores del interprete.

Y ahora ha llegado el momento de su reaparición. Ballesta estuvo como invitado en 'Pasapalabra' la tarde del viernes 24 de febrero. El actor ha vivido un gran cambio físico en los últimos meses, asegurando que ha cogido hasta 20 kilos de peso. Este cambio sirvió para que el presentador le lanzase un piropo, reconociendo que estaba "como un toro".

Y fue en este espacio donde dio a conocer su nuevo proyecto. El actor ha estado grabando 'Nueva tierra', una película dirigida por Maria Pagano: "Hago de un personaje de una tribu, voy puntazo de negro y con una lanza. Te va a molar", le dijo al presentador. También mencionó que en el proyecto estarán presentes Imanol Arias, Andrea Duro e Iván Sánchez.

Sin embargo, su peinado también ha sufrido algunas modificaciones, a lo que Ballesta reconoció: "Me lo cortó un colega al estilo compadre. Estaba probando, quería ser peluquero y me ha cortado como un fraile. Menos mal que aquí me lo han apañado".