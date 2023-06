'El hormiguero' recibió este miércoles en su plató a Miguel Bosé. De plena actualidad por el lanzamiento de su biopic en SkyShowtime y por su papel como jurado en el talent show 'Cover Night', el cantante acudió al programa de Pablo Motos para hablar sobre algunos de los episodios más delicados de su vida y de las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos.

Miguel Bosé trató durante la entrevista su relación con las drogas, una etapa que se refleja en la serie y que define como "un viaje a una parte oscura". "Yo era muy santo. No bebía, no fumaba, era todo disciplina", comenzó explicando antes de profundizar en este asunto: "Llegó un momento que, por un desamor, llamé a unos amigos míos para salir por la noche. Ahí me tomé la primera copa de mi vida y me metí la primera raya de mi vida".

"Estuve en lugares alucinantes, hice cosas impensables. Cosas que no se han podido escribir porque son demasiado fuertes", continuó relatando Bosé: "Todos me admiraban por el artista que era, me facilitaban todo y me ofrecían de todo. Todo era fácil". Unas adicciones a las que, según aseguró en el espacio de Antena 3, pudo poner fin hace 12 años: "Ni bebo, ni fumo, ni nada".

Los momentos en los que Miguel Bosé entró y dejó el mundo de las drogas #BoséPastorEH pic.twitter.com/cDqTtIfEkJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 1 de marzo de 2023

La "controversia" del covid, como definió Pablo Motos al negacionismo de su invitado con la pandemia, también estuvo presente en la entrevista: "¿Cómo te ha afectado a nivel personal y profesional estar en contra de la versión oficial?". "Aquí tenemos que hablar de libertades", respondió Bosé, que sigue manteniendo el punto de vista que manifestó durante la pandemia: "No pasa nada, tú te vacunas y yo no me vacuno (...) hay espacio para todos".

"Yo emití mi criterio porque tenía mucha información", comentó para, seguidamente, afirmar que "el derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente había desaparecido". "Como muchos otros han desaparecido hoy en día", llegó a decir el intérprete: "No sé si estás de acuerdo, pero en la Transición teníamos muchas más libertades de las que tenemos ahora". "Sin ninguna duda", apoyó Pablo Motos.

"Como a este Gobierno no le gustaba que yo llevase la contraria de lo que ellos pretendían lanzar, y yo sabía lo que iba a pasar y por qué iba a pasar, con un tuit me puse en contra al PSOE, al PP, a Vox, a Podemos y a su puta madre", añadió Bosé ante las risas del público. Además, comentó que en México "ni nos hemos enterado de lo que ha pasado", a pesar de la elevada cifra de fallecidos en el país.

Bosé cuenta cómo perdió la voz

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la pérdida de voz que sufrió hace ocho años, una dolencia que quiso explicar en Antena 3. "En el 99 tuve un accidente de coche terrible, me aplasté dos vértebras (...) 23 años después, una noche me fui a dormir y por la mañana no me podía levantar del dolor que tenía. Pensé que era ciática, pero me pasé dos semanas en cama y ya pensé que no era normal", comenzó narrando.

La historia detrás de la pérdida de voz de Miguel Bosé #BoséPastorEH pic.twitter.com/NHafcdsoNy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 1 de marzo de 2023

Bosé fue al hospital y tuvo que someterse a una operación "larguísima". Pero además, el doctor vio "algo" en una tomografía que tuvo que consultar con un especialista: "En ese momento pensé lo peor". Más adelante le comunicaron que la sinusitis crónica que le habían diagnosticado no era la causante de su pérdida de voz, sino una muela: "Por ahí fueron entrando residuos y con el tiempo se transformó en una infección". "Estos señores me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto", explicó en 'El hormiguero'.