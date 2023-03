Jorge Javier Vázquez ha revelado el motivo por el que no ha estado presente en 'Sálvame' durante los últimos días. El presentador pasó el pasado viernes por quirófano para someterse a una blefaroplastia, una intervención que sirve para corregir las bolsas y el exceso de piel en los párpados. Por este motivo, mañana reaparecerá en el plató de 'Supervivientes' con gafas de sol.

Así lo ha explicado él mismo en su blog de Lecturas: "El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de ‘Supervivientes’ con gafas de sol. Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano".

"A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que ‘pa qué’ porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno", asegura con su habitual sentido del humor. En este aspecto, Jorge Javier considera que es "el paciente perfecto".

También comparte cómo fueron los momentos previos a la operación, que tuvo lugar tras hacer un viaje exprés a El Prat de Llobregat para participar en un acto: "Ingresé en el hospital tan cansado que el ratito que estuve esperando que me bajaran al quirófano lo pasé durmiendo, tan nervioso estaba".

"Cuando apareció el enfermero me despertó y me entró un cosquilleo muy agradable en el estómago", asegura el de Badalona, que estaba deseando recibir "un chute de anestesia y volar". "Estas cosas que escribo en estas páginas pienso que no las lee nadie y luego recibo mensajes de gente dándome las gracias porque por confesiones semejantes se han enfrentado con menos miedo a una operación", admite.

Aunque asegura que en ocasiones se ha despertado de la anestesia "hablando de tríos", en esta ocasión solo pensó en comida: "Las primeras palabras que pronuncié el viernes tras la operación fueron: 'Tengo hambre'. Así es la vida. Un día suspiras por un orgasmo y otro por un plato de lentejas, los años no pasan en balde".

Jorge Javier comenta que, en estos momentos, su rostro no tiene el mejor de los aspectos: "Tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo".

Para finalizar, bromea con el accesorio que lucirá mañana en Telecinco: "En ningún momento se me pasó por la cabeza decir el jueves en ‘Supervivientes’ que salía a trabajar con gafas de sol porque me había operado de un quistecito en el ojo. Para qué. Dados mis antecedentes, nadie me habría creído".