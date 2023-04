Pilar Rubio desveló un dato desconocido de su etapa en 'Sé lo que hicisteis' durante su visita a la última entrega a 'Días de tele'. La presentadora y colaboradora de 'El hormiguero' habló del problema de salud que padeció siendo reportera del mítico programa de LaSexta, sin llegar a pronunciar su nombre: “Es un trabajo muy duro y muy desagradecido. Sé lo que es estar en la calle pasando frío o esperando a que salga un personaje".

“He cogido hasta cistitis por no poder moverme de la puerta de un sitio", empezó contando la también jurado de 'El desafío', añadiendo que en aquella ocasión no se arriesgó a ir al baño después de llegar a esperar "cuatro o cinco horas" la salida de un famoso: "¿Y si salía en ese momento?"

Ahora, años después de después de esa experiencia, la presentadora no tiene malas palabras con los reporteros que le preguntan por la calle, llegando a incluso bromear con ello: "Además, es muy útil tener paparazis en la puerta de casa porque así no vas sola a los sitios".

“Ellos van a venir porque es su trabajo, no están ahí por gusto. Entonces, ya que están, vamos a intentar llevarnos bien y llegar a un acuerdo entre los dos para que yo no me sienta invadida y ellos puedan hacer su trabajo”, aseguró Rubio en su intervención en el programa presentado por Julia Otero.