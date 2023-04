Sigue el enfrentamiento entre Unidas Podemos y la periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana a raíz del vídeo de casi cinco minutos que emitió este martes la formación morada en la que la llaman "sinvergüenza".

"Me gusta con quién voy acompañada: Ferreras, Ayuso, Inda, la Cope que supongo que será Carlos Herrera. De todas formas ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo, son cuatro minutos y no esto no se lo traga nadie. Luego tiene errores de vídeo... Es un consejo", ha respondido este miércoles la presentadora.

"Un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza", se escuchaba en la grabación de Podemos.

"Desde aquí, queremos romper una lanza por las peluquerías, por esas señoras que nos llegan eligiendo dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas, nuestros votos son la audiencia que nos elige, no hay nada más democrático que el mando a distancia de una peluquería", respondía la presentadora.

Ante este panorama, el que fuera líder de Podemos, no ha querido esperar mucho y ha contestado a las palabras de la presentadora a través de un vídeo que ha compartido en Twitter:

"Tengo algo que decirte", escribió. "Mi querida Ana Rosa, no sé quién habrá hecho el vídeo de Podemos, pero, desde luego, yo contrataría a la empresa de comunicación que consigue que un vídeo de partidos se convierta en el tema de conversación de la tertulia líder de audiencia de la mañana", dijo.

"Es muy raro que un vídeo de partido se comente en los principales medios de comunicación del país. Los datos que me pasan del número de reproducciones son bestiales. Debe de haber muchos partidos queriendo contratar a esa empresa. El consejo que les das, seguro que te lo agradecen, aunque no sé si lo han pensado tú o te lo han escrito, como los libros", fue el ataque directo de Pablo Iglesias a Ana Rosa Quintana.

"Más allá del éxito del vídeo, creo que lo que os pasa es otra cosa: creo que sabes que lo que dice el vídeo de vosotros quizás sea verdad. El vídeo dice que sois unos sinvergüenzas y unos corruptos y las verdades ofenden, Ana Rosa", finalizó.