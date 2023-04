Ana Rosa Quintana se ausentó ayer de su programa por una razón de peso. La presentadora de 'El programa de AR' acudió al Senado para recibir la medalla de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la también conocida como Cruz de la Dignidad. El propio magacín emitió el momento de la entrega, marcado por una anécdota sobre la que se pronunció más adelante su propia protagonista.

Mientras le ponían la medalla en la solapa de su chaqueta, Ana Rosa sufrió un percance y se le cayeron al suelo tanto la insignia como el diploma que tenía entre manos, una escena que la periodista encajó con una sonrisa.

Más adelante pudo charlar en directo con Joaquín Prat y aprovechó para explicar lo que había sucedido: "Como es la primera vez que me ponen una medalla de estas... Al llegar nos han dado un cacharrito que es como una percha, pero no sabía lo que era y me lo he colocado al revés".

"Y claro, allí no había manera de engancharlo y se ha caído, pero no soy la única", comentó Ana Rosa mientras en plató se escuchaba alguna risa de fondo.

Más allá de este anecdótico momento, la de Telecinco habló del "dolor" que vivió la sociedad española durante los años del terrorismo: "Los que tenemos ya muchos años, hemos vivido los años del plomo y no lo podemos olvidar (...) cuando uno olvida su historia, al final tiende a repetirla".

"Las víctimas, en estos últimos años, están siendo arrinconadas. No se les da el espacio suficiente y están viendo cómo, mientras a ellos no se les reconoce nada, aquellos simpatizantes de los verdugos cada vez tienen más influencia social", afirmó.