Isa Pantoja se vio obligada a intervenir ayer en 'Sálvame' para desmentir una información que podría afectar a su relación con Asraf Beno. El programa de Telecinco arrancó su emisión de ayer poniendo el foco en la hija de Isabel Pantoja, asegurando que habría pasado "72 horas de desenfreno" que finalizaron en un coche y en compañía de Roberto de la Cruz Urbano, de 'La isla de las tentaciones'.

Una información que la aludida negó tajantemente a través de una llamada telefónica, detallando lo que según ella sucedió realmente el pasado fin de semana: "El sábado, después de la feria, nos fuimos a tres sitios más un amigo de Asraf, mi amigo y un defensor. Éramos cuatro personas".

"El amigo de Asraf nos hizo el favor de acercarnos, primero a mi amigo y luego a mí, que me quedaba en casa de mi representante. Pero más de dos horas no me quedé en el coche", quiso recalcar Isa.

Durante su intervención, no dudó en restar cualquier tipo de credibilidad a la historia difundida por el programa de Jorge Javier Vázquez: "Os la están colando". "Se están inventando películas de la Metro Goldwyn Mayer. No sé si alguien se quiere subir al carro, me está oliendo raro desde ayer que estén todos tan preocupados cuando yo no lo estoy".

Además, está convencida de que no existe ningún tipo de vídeo que pueda comprometerla: "Ni me drogo, ni le soy desleal a mi pareja, ni nada. Me acuerdo absolutamente de todo y creo que no contaban con esa ventaja".

"No soy yo la que tiene que demostrar nada. Son equis personas las que me acusan", aseguró Isa, convencida de que Asraf confía en ella: "A Asraf le va a decepcionar algo, y no soy yo precisamente. No voy a dejar que nadie se invente cosas que no han sucedido".