Risto Mejide vivió un momento de tensión con Edurne durante la última emisión de 'Got Talent: All Stars'. La actuación de una pareja de danza fue la culpable de dinamitar el buen rollo habitual que suele haber entre la cantante y el presentador. Tras acabar el espectáculo, Edurne valoró positivamente a la pareja, algo que no le pareció muy bien a Mejide.

"¿De verdad te ha parecido increíble?", le preguntó Risto, antes de dar su valoración. "Lo haces muy bien, eso se da por hecho porque estáis en 'Got Talent: All Stars', aquí todos lo hacéis muy bien. Pero yo espero más y la gente en su casa espera más. ¡Me impacta mucho que digas que parece impresionante cuando eres la veterana de 'Got Talent' de este país!", añadió.

"Precisamente porque soy la veterana, a mí me ha sorprendido y me han encantado. Me ha gustado mucho. Por qué les voy a decir algo negativo si no es verdad", le respondió la cantante. Sin embargo, las discrepancias entre ambos fueron a más.

En otra actuación, también de danza, Risto llegó a pulsar el botón rojo, algo con lo que Edurne no estaba de acuerdo, tal y como hizo notable al final del número: "Sé que te da mucha rabia que te lo pregunte, pero en este caso te lo tengo que preguntar. ¿Por qué has pulsado el botón rojo? ¿No te ha gustado o es que tienes algo personal contra este tipo de actuaciones?".

"Espero mucho de cada uno de los números. En una audición normal no habría apretado el botón rojo, pero creo que en esta tenemos que exigiros mucho más. Le he dado un botón dorado a un número de acrobacias, y tú lo has visto. Soy capaz de llevarme la contraria continuamente", intentó justificar él. Pero estas explicaciones no convencieron a Edurne: "Me parece injusto. Lo que acaban de hacer es de otro mundo".