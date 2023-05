Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas una nueva gala de 'Tu Cara Me Suena'. El talent show de Manel Fuentes se viste de gala para imitar a artistas de primer nivel como Bizarrap o Isabel Pantoja. Este viernes Andrea Guasch imitará a Jerry Lee Lewis interpretrando el tema 'Great balls of fire', Susi Caramelo a Raffaella Carrá con 'Bailo, bailo' y Miriam Rodríguez se convertirá en Amy Winehouse para cantar 'Rehab'. Agustín Jiménez tendrá que imitar a Topolino Radio Orquesta cantando 'Mi casita de papel' y Jadel se meterá en la piel de Bruno Mars para interpretar 'Versace on the floor'. Anne Igartiburu tendrá que imitar a Ana Torroja cantando la canción 'Un año más' y, para ello, el programa contará con la presencia de la propia Ana Torroja, quien asesorará a Anne en su imitación. Josie tendrá que convertirse en Villano Antillano cantando el tema 'BZRP Music Sessions #51', Merche imitará a Isabel Pantoja cantando 'El moreno' y Alfred García, junto a Marina Carmona, se convertirán en Troy y Gabriella con la canción 'Breaking free', de 'High School Musical'. Por último, el programa contará este viernes con la actuación especial de Diego Arroyo como invitado de la noche. Diego se convertirá en Robbie Williams para interpretar el tema 'Candy'.

Telecinco opta, desde las 22:00 horas, por un nuevo programa de 'Viernes Deluxe'. En él, Ginés Corregüela se someterá al polígrafo de Conchita tras todas las polémicas protagonizadas por su novia Yaiza y el resto de su familia, especialmente sus hijas. Esta entrevista se produce tan solo unos días después de llegar a España. El concursante ya repasó en 'Tierra de Nadie' el pasado martes todos los frentes abiertos y las polémicas protagonizadas por su pareja. "Sabía algunas cosas, como lo de la caravana. He visto vídeos de ella allí. No se si ha estado con varios y ya está. No me interesa lo que haya hecho antes", adelantaba. Melissa McCarthy, Jason Statham y Jude Law, espías en La 1 La 1 de RTVE apuesta por el cine con 'Espías' a partir de las 22:15. Susan Cooper (Melissa McCarthy) es una modesta y sedentaria analista de la CIA y la heroína olvidada de las misiones más peligrosas de la agencia. Pero cuando su compañero desaparece de la faz de la Tierra y otro agente importante se ve envuelto en problemas, Susan se presenta voluntaria para emprender una misión secreta en la que se tiene que infiltrar en el mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial. Vin Diesel y 'La Roca', protagonistas en Cuatro Cuatro también elige el cine y emitirá 'Fast & Furious VI' desde las 22:00 horas. Desde que Dom y Brian destruyeron el imperio de un mafioso y se hicieron con cien millones de dólares, se encuentran en paradero desconocido y no pueden regresar a casa porque la ley los persigue. Entretanto, Hobbs ha seguido la pista por una docena de países a una banda de letales conductores mercenarios, cuyo cerebro cuenta con la inestimable ayuda de la sexy Letty. laSexta, por su parte, confiará en su 'Equipo de investigación' a partir de las 22:30 horas, con el café en el punto de mira. Es la segunda bebida más consumida del mundo. En España se toman más de 65 millones de tazas diarias. El programa se pregunta qué café bebe la sociedad analizando el origen, la variedad y descubriendo los motivos por los que el tostado es el que, tradicionalmente, más ha triunfado en España. El espacio comprueba que no es obligatorio poner en la etiqueta la procedencia del café y viaja al país que más suele exportar. Además se desplaza hasta la cuna del café torrefacto y se explica lo que le diferencia del natural. Solo en el último año se comercializaron 10 mil millones de kilos de café, cinco millones más que en el anterior. Se trata de un negocio que mueve 180 millones de euros al año. El café es el segundo producto que más cotiza en bolsa después del petróleo, un nuevo activo por el que los fondos de inversión han empezado a interesarse.