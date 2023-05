A poco más de dos meses para dar a luz, Cristina Pedroche explicó ayer en 'Zapeando' cómo está viviendo la recta final de su embarazo. La colaboradora, que en diciembre del pasado año reveló que está esperando su primer hijo junto a su pareja, el chef Dabiz Muñoz, dio detalles sobre cómo se está preparando para el parto.

"Me levanto supertemprano para el curso de preparación al parto. Estoy haciendo dos, por contrastar", aseguró Pedroche, a quien también le están sirviendo de mucha ayuda varios libros sobre el tema.

En el espacio de laSexta, la de Vallecas quiso recomendar la técnica del "hipnoparto", con la cual reconoció estar "a topísimo". En primer lugar, quiso subrayar que no tiene nada que ver con la hipnosis: "Al final rechazamos esa palabra porque nos imaginamos a la gente que hace cosas extrañas".

"Nadie te hipnotiza, simplemente es controlar tu respiración y hacer mucha meditación", aclaró Pedroche: "Es lo que yo ya suelo hacer". Después de apuntar que esta técnica plantea que las embarazadas tienen que hablarse "en positivo todo el rato", Pedroche hizo una sorprendente afirmación: "Yo no voy a tener contracciones, van a ser olas uterinas".

"Viene la ola, la cojo y la surfeo. Ahí, la naturaleza me deja unos minutos para estar tranquila y relajarme", afirmó la presentadora, dando pie a que Dani Mateo bromeara: "Y lo que te van a poner no es la epidural, es un rompeolas". "A lo mejor no me la tengo que poner", respondió la aludida.