Alfonso Arús recordó un tenso momento que vivió en el plano profesional con José María García al hablar de 'Supergarcía', su docuserie en Movistar Plus+. El presentador habló de este momento después de recuperar un monumental enfado de Encarna Sánchez con el periodista deportivo por saltarse la programación de la cadena radiofónica en la que trabajaban ambos.

“Siento vergüenza, y yo soy tremendamente profesional, pero ¡ay del profesional que no sea respetuoso conmigo! El giro tiene que durar 15 minutos y acorde a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades y ha durado 30. Señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa”, aseguró la locutora en este corte, abandonando su espacio radiofónico en pleno directo.

A la vuelta de la pieza, Angie Cárdenas aseguró que solo había una persona que "tenía las narices para levantarse e irse", momento en el que Alfonso Arús le interrumpió para contar la situación similar que vivió con García: "No, yo también".

"En el 'Ya te digo', me levanté 12 o 13 minutos antes de que me diese paso José María García porque ya no aguantaba más y conectó con Albert Lesan", recordó el presentador de laSexta, explicando posteriormente que el periodista deportivo se comió gran parte de su programa: "Yo tenía que entrar a la 1:00 y eran las dos menos cuarto. Dije: 'Oye, hasta aquí'”