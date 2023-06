Paolo Vasile reivindica la figura de 'Sálvame' en la televisión española a menos de 10 días para que se produzca su final definitivo. Casi medio año después de su salida como CEO, el exdirectivo de Mediaset puso en valor el formato vespertino de Telecinco en declaraciones concedidas a El Español: "Se revisará en el futuro".

“Suele pasar: algunas cosas son minusvaloradas en el presente y adquieren importancia con el tiempo", aseguró Vasile, añadiendo que todos los fenómenos de masa tienen un motivo: "A los intelectuales, en directo, se les suele escapar ese motivo. Piensan: ”Una cosa, para que sea buena, no se tiene que entender“.

A su vez, el exconsejero delegado de Mediaset en España también fue muy claro a la hora de renegar de la idea peyorativa que persigue a 'Sálvame'. "No es educado hablar de ”telebasura“. Es muy ofensivo hablar de ”basura“ cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo", expresó, asegurando además que no se ha sentido “ofendido al escucharlo”: ·Me parece una gran estupidez".

Por otro lado, Vasile también aseguró que solo existen "dos tipos de televisiones: la que la gente ve y la que la gente no ve". “A la izquierda no le gusta la multitud. No la quiere, la utiliza”, comentó, añadiendo posteriormente que a Berlusconi, dueño de Mediaset recientemente fallecido, “le encantaban las personas”.

“Desde que entró en política, se mantuvo al margen”, afirmó sobre el control que tenía Berlusconi sobre el control de sus empresas, añadiendo que su muerte “no va a influir”.

“De lo que estoy seguro es de que a la gente no le interesa la política todo el año. Es un interés puntual”, puso en relieve el exejecutivo de Mediaset, que hace unos meses fue relevado por Alessandro Salem.