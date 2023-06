El final de 'Sálvame' está cada vez más cerca. Para ello, Telecinco le ha concedido una despedida por todo lo alto, con una mayor duración que la actual para decir adiós a un programa que ha vertebrado su parrilla durante 14 años.

El final del programa, probablemente conlleve también el final de muchos de sus colaboradores y presentadores en Mediaset, aunque María Patiño no parece creer que vaya a ser una de las que diga adiós. La periodista que llegó al grupo para reforzar 'Sálvame', rápidamente se convirtió en uno de sus rostros estrellas, hasta asumir la suplencia del 'Deluxe', y la presentación de la versión diaria.

Además, la gallega se puso a los mandos de 'Socialité' prácticamente desde su creación, y sigue siendo la presentadora titular junto a Nuria Marín.

Este viernes, en el 'Deluxe', Patiño interrumpió el programa para mandar un mensaje de agradecimiento a Mediaset: "Quiero dar las gracias, y lo digo de corazón, por haber formado parte de Mediaset. Por habernos dado la oportunidad de hacer lo que nos gusta, que es comunicar. Por haber confiado en nosotros. Por habernos dado libertad. Por habernos dejado ser como somos", comenzó diciendo.

"Si no fuese por Mediaset y no tuviésemos la posibilidad de estar en esta casa, probablemente no hubiésemos podido ser lo que somos y lo que probablemente llegaremos a ser”, continuó la presentadora. “Mediaset, fuiste mi casa y estoy segura de que tal vez lo seguirás siendo." Gracias", dijo entre los aplausos del público.