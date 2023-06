Pedro Sánchez continúa reforzando su presencia en los medios de comunicación de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. El presidente del Gobierno, que ayer concedió una entrevista a Carlos Alsina en Onda Cero, estará esta noche en 'El intermedio' y el próximo domingo charlará con Jordi Évole. Además, la próxima semana acudirá al plató de 'El hormiguero' para hablar con Pablo Motos.

Sin embargo, 'El programa de Ana Rosa' no entra dentro de los planes del líder del PSOE, al menos por el momento. Ana Rosa Quintana ha asegurado que Sánchez ha declinado visitar su programa durante el tiempo que ha durado la legislatura, aunque no descarta que puedan verse las caras con motivo de la campaña electoral.

"Aquí vino Sánchez el 21 de octubre de 2019", ha comenzado diciendo la periodista: "Le he invitado durante estos cuatro años todos los meses y todas las semanas. Quiero decir, por nosotros que no quede".

"Hay un problema de fechas. Supongo que encontrará una fecha, espero que no la encuentre demasiado tarde y que ya nos hayamos ido de vacaciones", ha continuado diciendo Ana Rosa, visiblemente molesta por este asunto: "O que no la encuentre demasiado tarde cuando ha dado ocho entrevistas antes, porque entonces no tendrá mucho sentido".

Ana Rosa, que durante los últimos tiempos no ha dudado en mostrar su animadversión hacia Sánchez, también ha opinado sobre el cambio de postura del presidente con determinados medios de comunicación. "¿Por qué acude ahora a todos los programas? Acude a todos los programas porque estamos en una campaña electoral en la que no puede salir a la calle".

"Ese es un problema que tiene Sánchez, tiene que hacer los mítines en lugares más o menos controlados", ha insistido la comunicadora de Telecinco: "De repente tiene que explicarse y ha elegido los medios de comunicación. Que fenomenal, pero es porque no le está funcionando el resto de las cosas".