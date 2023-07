La noticia sobre la futura paternidad de Bertín Osborne ha acaparado durante los últimos días los principales titulares y tertulias del mundo del corazón. Y cuando parecía que las aguas se habían calmado, la revista Lecturas lleva este miércoles en su portada unas declaraciones de Chabeli Navarro que no dejan en buen lugar al presentador de 'Mi casa es la tuya'.

La joven, conocida por su participación en programas como 'Mujeres y hombres y viceversa', asegura que se sintió identificada con Gabriela Guillén cuando se publicó la noticia de su embarazo. "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", desvela en la citada publicación.

Sin embargo, asegura que en su caso no continuó con el embarazo porque Bertín la "convenció para abortar". "Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui", cuenta Chabeli en la entrevista, donde también confiesa que se sintió muy sola en aquellos difíciles momentos: "Me sentía juzgada y tuve miedo".

Bertín Osborne intervino hace unos días en el programa de Sonsoles Ónega y afirmó que, cuando se enteró del embarazo de Gabriela, le planteó la posibilidad de tenerlo o no tenerlo: "Cuando estaba de mes y medio nos sentamos y le dije: Gabi, tienes dos opciones, tenerlo o no tenerlo. Y en cualquiera de las dos opciones, yo te voy a apoyar".

En su cuenta de Instagram, Chabeli ha escrito un texto en el que explica el motivo por el que ha decidido dar este paso: "Esto no lo hago con intención de hacer daño a nadie, si no para sanarme, para curar mis heridas. Para decirle al mundo está es mi historia".

En esa misma publicación ha recibido numerosos mensajes de apoyo. "Te acuerdas cuando llorabas, y llorabas... y yo te decía 'tiempo al tiempo'. Pues aquí lo tienes. Ojalá la gente te lea y empatice con tú historia", ha escrito Amor Romeira.